David de Gea : « Je pensais qu’on allait perdre 6-0 » face à Bologne
La confiance règne à Florence.
Menée 2-0 à domicile face à Bologne ce dimanche, la Fiorentina a finalement accroché le match nul (2-2) grâce à deux penaltys, le second inscrit dans les arrêts de jeu par Moise Kean. Mais la Viola a bien failli être menée 3-0 à vingt minutes du terme, le but de Thijs Dallinga étant finalement refusé pour une position de hors-jeu.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
