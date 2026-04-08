Davantage d'embarcations de migrants tentent la traversée de la Manche depuis le littoral belge

par Charlotte Van Campenhout et Amina Ismail

Depuis le renforcement des contrôles migratoires sur la côte française, le littoral belge est davantage prisé par les passeurs pour acheminer les migrants vers la Grande-Bretagne, ont déclaré les autorités belges.

Bien que les chiffres restent relativement faibles, 17 départs de ce type ont été comptés cette année, contre pas plus de deux par an depuis 2021, a déclaré la porte-parole de la police belge, An Berger, à Reuters.

Cette tendance intervient alors que la Grande-Bretagne et la France ont pris des mesures sévères contre les embarcations faisant verser la Manche à des milliers de migrants chaque année, en introduisant notamment un système "un dedans, un dehors".

"Le report vers les plages belges est dû à une combinaison de facteurs, et l’intensification des patrouilles côtières françaises est le plus important à nos yeux", a déclaré Chris Borowski, porte-parole de l’agence européenne des frontières Frontex.

Des "bateaux-taxis" sont ainsi utilisés, a précisé Chris Borowski, décrivant le système déployé par les passeurs pour ramasser les migrants en différents endroits le long de la côte avant de traverser vers le Royaume-Uni.

Environ 2.000 euros sont réclamés aux migrants pour la traversée, mais ils ne bénéficient d'aucune garantie d’embarquement et sont parfois victimes de menaces et d’abus, y compris de violences sexuelles, selon les autorités.

Le mois dernier, des bénévoles ont secouru 19 personnes d’un canot pneumatique en train de couler lors d’une opération nocturne dans la commune côtière belge de De Haan, a déclaré An Berger, ajoutant qu’une seule d’entre elles portait un gilet de sauvetage.

D'autres tentatives sont attendues avec l'arrivée de conditions météorologiques plus clémentes.

"Chaque bateau qui part est un de trop", a déclaré la ministre belge de la Migration, Anneleen Van Bossuyt, dans courriel en réponse à la demande de commentaires de Reuters.

Le nombre de traversées de la Manche avec un départ de Belgique reste toutefois bien inférieurs à ceux de la route France-Grande-Bretagne, où environ 41.500 personnes ont été repérées en train de traverser à bord de petites embarcations l'année dernière.

Quelque 2.200 personnes ont traversé au cours des deux premiers mois de 2026, selon les données de l'Observatoire des migrations de l'université d'Oxford.

(Rédigé par Charlotte Van Campenhout et Amina Ismail; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)