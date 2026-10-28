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Dassault Systèmes relève ses prévisions pour 2026 après un 3T meilleur que prévu et le rachat d'ArisGlobal
information fournie par Boursorama avec AFP 28/10/2026 à 08:04

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( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le groupe français Dassault Systèmes a relevé son objectif annuel de croissance pour 2026 après un troisième trimestre meilleur que prévu et l'acquisition d'ArisGlobal, groupe spécialisé dans les logiciels dédiés aux essais cliniques.

L'éditeur français de logiciels table désormais sur une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 3 et 4 % à taux de change courants, contre 1 à 3 % initialement prévus, a-t-il indiqué dans un communiqué sur ses résultats trimestriels.

Annoncé en juillet, l'acquisition d'ArisGlobal a été finalisée dans la deuxième moitié de septembre, a expliqué le directeur général adjoint chargé des finances, Rouven Bergmann, lors d'un échange téléphonique.

La transaction s'élève à 1,8 milliard de dollars et un paiement additionnel s'élevant jusqu'à 200 millions de dollars est prévu, "lié à l'atteinte d'objectifs pluriannuels de chiffre d'affaires liés à l'IA", indique le groupe dans un document distinct.

L'activité de cette filiale, qui compte quelque 1.300 collaborateurs, devrait contribuer "à hauteur d’environ deux points à la croissance" du groupe au quatrième trimestre, et pour 2027, "ArisGlobal devrait afficher une croissance à deux chiffres", prévoit M. Bergmann.

Sur les neuf premiers mois de l'année, l'entreprise a fait état d'un bond de 19 % de son bénéfice net, à 902,7 millions d'euros, notamment soutenu par la réduction de ses charges opérationnelles et la progression de son activité.

Ses ventes sont en légère hausse de 1 %, à 4,6 milliards d'euros, notamment grâce à la bonne tenue du logiciel phare 3DEXPERIENCE, plateforme permettant aux entreprises de connecter l'ensemble de leur écosystème, en hausse de 15 % sur neuf mois.

Créé en 1981, le groupe français commercialise des logiciels de modélisation 3D permettant aux entreprises de reproduire des univers virtuels pour tester le cycle de vie de leurs produits et de leurs systèmes de production, appelés "jumeaux numériques".

Ces répliques virtuelles de bâtiments ou de véhicules sont notamment utilisées pour faciliter leur conception.

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