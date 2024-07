Darmanin prêt à travailler avec le PS s'il "se sépare" de LFI : le NFP "est arrivé en tête, point barre", répond Olivier Faure

Il faut que les Socialistes se séparent de la soumission qu'ils ont avec les Insoumis, a tranché le ministre.

Olivier Faure à Paris, le 9 juillet 2024. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Olivier Faure a écarté lundi 15 juillet l'idée d'une alliance avec les députés macronistes, alors que Gérald Darmanin a ouvert la porte aux socialistes, s'ils "séparent" de la France insoumise.

"Il y a un Nouveau Front Populaire. Il est arrivé en tête . C'est lui que le président doit appeler pour gouverner. Point barre. Le 'en même temps' a fait son temps. Ce temps a été celui de la confusion, véritable carburant de l'extrême droite", a répondu le Premier secrétaire du Parti socialiste sur X.

"Cordon sanitaire"

"Il y a des gens avec qui ont peut tout à fait discuter, avait expliqué un peu plus tôt Gérald Darmanin sur franceinfo . Si les Socialistes quittaient le NFP, quittaient la France insoumise et les Verts, et mettaient désormais un cordon sanitaire entre eux et nous pourrions travailler avec des Socialistes raisonnables, républicains, laïcs . Et on pourrait faire chacun un compromis pour notre pays."

Le ministre de l'Intérieur a en revanche écarté l'idée de travailler avec les autres composantes du Nouveau front populaire. "Tout le monde a bien compris qu'on ne pouvait pas travailler avec LFI, ça, c'est entendu" , a-t-il tranché. Quant aux Verts, il leur a reproché leur "conception de la laïcité", ou encore leur position sur le nucléaire ou la police.