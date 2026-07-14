Dario Šimić arrêté pour une sombre histoire de camping

Le camping sauvage prend une nouvelle dimension. Dario Šimić a été arrêté ce mardi matin à Zagreb dans le cadre d’une opération anticorruption menée par la police croate et l’USKOK, selon l’AFP. L’ancien défenseur de l’AC Milan et de Monaco est soupçonné d’avoir obtenu illégalement les autorisations nécessaires à l’exploitation d’un camping situé à Tisno, sur la côte adriatique. Un établissement d’une dizaine d’emplacements pouvant accueillir une trentaine de personnes.

Des autorisations délivrées en 2020 et 2021

Selon les enquêteurs, une ancienne responsable du tourisme lui aurait accordé les documents nécessaires alors qu’une partie des terrains se trouvait hors de la zone constructible. Cette dernière, ainsi qu’un intermédiaire présumé, ont également été interpellés. Šimić, qui conteste avoir commis la moindre irrégularité, doit désormais s’expliquer devant les enquêteurs.…

MJ pour SOFOOT.com