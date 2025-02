information fournie par So Foot • 13/02/2025 à 21:29

Dante ne s'arrête plus

Dante bon vivre.

Samedi dernier, Dante Bonfim disputait le 300 e match de sa carrière sous le maillot de l’OGC Nice. Et ce jeudi soir, le défenseur de 41 ans a officialisé la prolongation de son contrat avec les Aiglons jusqu’en juin 2026 . Un an de plus donc, pour celui qui a rejoint l’OGCN à l’été 2016.…

AB pour SOFOOT.com