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Football-Lens remporte sa première Coupe de France après sa victoire contre Nice
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 23:10

Coupe de France - Finale - RC Lens - OGC Nice

Coupe de France - Finale - RC Lens - OGC Nice

par Vincent Daheron

Le RC Lens a remporté ​vendredi la première Coupe de France de son histoire en battant l'OGC Nice (3-1) en finale ​au Stade de France, ponctuant une saison magnifique après ​sa deuxième place en ⁠championnat derrière le Paris Saint-Germain.

Portés par ‌Florian Thauvin, auteur de l'ouverture du score (25e) et passeur décisif sur le but ​d'Odsonne ‌Édouard (42e), les Sang et Or ont ⁠mis fin à une disette de 27 ans sans trophée majeur, depuis leur victoire en ⁠Coupe de ‌la Ligue en 1999. Abdallah Sima ⁠a marqué le but du break ‌dans le dernier quart d'heure (78e) pour ⁠permettre à Lens de succéder au ⁠PSG au ‌palmarès.

Malgré plusieurs grosses occasions et la réduction de ​l'écart juste avant ‌la mi-temps de Djibril Coulibaly (45e+3), Nice n'est pas parvenu à ​sauver sa saison cauchemardesque.

Les Aiglons doivent maintenant tenter de se maintenir ⁠en Ligue 1 lors des barrages contre Saint-Étienne dont le match aller est prévu dès mardi à l'extérieur avant le retour vendredi prochain à Nice.

(Reportage de Vincent Daheron; édité ​par Zhifan Liu)

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