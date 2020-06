Dans son dernier livre, Philippe de Villiers fait le procès du "Nouveau Monde" de Macron

Philippe de Villiers attaque Emmanuel Macron dans son nouveau ouvrage. (illustration) © LUDOVIC MARIN / POOL / AFP

Philippe de Villiers aura vécu un confinement productif. Le créateur du Puy du Fou a milité pour la réouverture de son parc d'attraction. Il a aussi rédigé un nouvel ouvrage de 150 pages, publié chez Fayard : "Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde". Une attaque en règle contre ce "Nouveau Monde" prôné par Emmanuel Macron qu'il juge responsable des difficultés de la France, face au coronavirus, explique Marianne.

Pour Philippe de Villiers, il s'agit d'un "droit de suite". Comme le souligne le Figaro, l'ancien député européen avait eu des mots lourds de sens durant la campagne des élections européennes de 1994. "Quand toutes les barrières sanitaires seront tombées et qu'il y aura une grippe à New Delhi, elle arrivera dans le Berry". Il saisit donc cet ouvrage pour faire le procès de la disparition des frontières, de la technocratie et de la mondialisation financière. De véritables chevaux de bataille pour lui et qui ont trouvé un écho très particulier ces dernières semaines.

Le virage contre Macron

Surtout, cet ouvrage marque une bascule pour Philippe de Villiers. Un temps présenté comme "le conseiller de l'ombre" d'Emmanuel Macron, il affiche désormais la fracture. Le Vendéen tacle un produit du "Nouveau Monde", de "l'empire du management, du

