Dans quel club Didier Deschamps pourrait-il rebondir après les Bleus ?

Interrogé sur son avenir dans l’émission Téléfoot , Didier Deschamps a déclaré ne fermer « aucune porte à part celle d’une autre sélection ». Et voilà que des rumeurs l’envoient déjà à Al-Ittihad, en Arabie saoudite. Mais encore ?

Al-Ittihad

Pourquoi pas après tout ? Dans le royaume wahhabite, le soleil brille et le pognon coule à flots. Pourquoi s’en priver, surtout après des années passées à encaisser 22 000 misérables euros bruts par match dirigé avec la France ? D’autant plus que le niveau de jeu semble à la hauteur, du moins si l’on se fie à la convocation en bleu de deux expatriés (Theo Hernandez et N’Golo Kanté) par l’actuel sélectionneur. En revanche, pas sûr que la cohabitation avec Karim Benzema soit aussi idyllique qu’avec le dernier tricolore en poste sur le banc d’Al-Ittihad : un certain Laurent Blanc.

Juventus

Que reste-t-il de nos amours, épisode 1. À Turin, Deschamps reste associé à l’homme qui a accepté de prendre les rênes de la Vieille Dame après sa relégation en Serie B… pour la faire immédiatement remonter dans l’élite. Un statut de quasi-légende pour le Basque au sein d’un club qui, sur les cinq derniers championnats, n’a terminé qu’une seule fois sur le podium (et pas à la première place). Revoir Desiderio Delcampo sur le banc juventino pour endiguer cette spirale infernale ? Et pourquoi pas ?…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com