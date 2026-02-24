Dans les secrets de Bodø/Glimt

Cela se passe au-delà du cercle polaire arctique, au nord de la Norvège : un club de foot, le FK Bodø/Glimt, encore en deuxième division il y a quelques années, enchaîne les exploits sur la scène européenne. Et rêve d'éliminer l'Inter en Ligue des champions, ce mardi soir. Le tout sans aucun investisseur extérieur, avec des joueurs locaux, un ancien instituteur comme coach, des sponsors écolos, et un message pour le reste du monde : le Grand Nord, c’est le turfu.

Comme tous les matins, Arild Jensen avale son café, enfile son imperméable rouge et rejoint à pied le port de Bodø pour retrouver son bateau de pêche et s’enfoncer dans la glaciale mer de Norvège. C’est la fin du mois d’août, il est trois heures du matin et Grand Nord oblige, il fait jour. Un spectacle aussi beau que perturbant pour le premier touriste venu, mais on ne peut plus classique pour ce quinqua de 1,90 mètre – la taille moyenne dans ce coin-là du globe –, pêcheur de crevettes depuis toujours, et pour qui la navigation dans le cercle polaire arctique n’a plus aucun secret. L’homme évite donc les eaux du Saltstraumen, le plus gros courant marin du monde, et zigzague entre les fjords, où il remplit ses filets de crevettes roses, qu’il revient vendre à la criée quelques heures plus tard sur le très tranquille port de Bodø.

Ce samedi matin, les rues sont vides, les restaurants encore fermés, et seul un groupe de locaux vêtus de jaune s’approche pour accompagner leurs bières de quelques poignées de crustacés. Un avant-match habituel pour ces supporters du FK Bodø/Glimt. Leur club s’apprête à accueillir le « voisin » de Tromsø – les deux villes sont distantes de 500 kilomètres – pour l’un des nouveaux grands rendez-vous de l’Eliteserien, la première division norvégienne : le derby du Grand Nord. Derrière les phares Erling Haaland, Martin Ødegaard ou Alexander Sørloth, c’est bien là, loin de tout – Oslo, la capitale, se trouve à 20 heures de train –, où la nuit ne tombe jamais l’été et le jour ne se lève jamais l’hiver, que brille désormais le football norvégien.…

