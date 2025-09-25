 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Dans la famille Kluivert, on demande Ruben le laborieux
25/09/2025

Dans la famille Kluivert, on demande Ruben le laborieux

Dans la famille Kluivert, on demande Ruben le laborieux

Parmi la pléthore de joueurs recrutés par l’Olympique lyonnais au cours d’un mercato low-cost, entre paris surprenants et noms jusqu’alors inconnus au bataillon, surgit un blase rutilant : celui de Kluivert. Fils de Patrick et frère de Justin, Ruben est donc le troisième de sa famille à découvrir les joutes de la Ligue des talents. Alors qu’il devrait connaître sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs lors du déplacement des siens à Utrecht, son club formateur, peut-il définitivement tuer le père ?

Le véritable baptême du feu en bonne et due forme de Ruben Kluivert avec l’Olympique lyonnais fut une bataille vertement perdue trois buts à un dans les derniers instants. Après une entrée contre le FC Metz, déjà battu à plates coutures, et une apparition d’une poignée de secondes pour profiter d’un succès déjà bien engagé contre l’OM, voilà que se présentait enfin à Ruben l’occasion de faire ses classes, en pleine mission commando : un point du nul à préserver, en infériorité numérique, contre le Stade rennais, revenu dans le match quelques minutes plus tôt. Résultat, le grand Batave s’est fait avoir comme un bleu par Kader Meïté, 17 balais, lequel s’est offert le luxe de le faire tourner en bourrique dans un mouchoir de poche avant de décocher une praline heureusement déviée au fond des filets lyonnais, puis de s’envoler quelques minutes plus tard sous les yeux ébahis de la recrue pour parachever le succès rennais. Reprochable sur les deux buts : une défense naïve, pataude, empruntée du fils de Patrick. Au point de se demander ce que les recruteurs lyonnais ont trouvé au défenseur central de 24 ans, si ce n’est son joli minois ou son nom clinquant renvoyant directement aux 40 buts en 79 sélections avec les Oranje du paternel.

17 years old. Kader Mëité. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/E6bTHh1DRd…

Par Baptiste Brenot pour SOFOOT.com

A lire aussi

  Aston Villa, l'Europe pour retrouver le sourire ?
    Aston Villa, l'Europe pour retrouver le sourire ?
    25.09.2025 

    Après un début de saison calamiteux, ponctué d'aucune victoire après cinq journées de Premier League, Aston Villa lance sa campagne européenne ce jeudi soir contre Bologne. Avec l'ambition de retrouver un peu de bonheur, dans une compétition qui réussit si bien ...

  William Saliba va prolonger à Arsenal
    William Saliba va prolonger à Arsenal
    25.09.2025 

    Les Gunners peuvent voir venir. Sous contrat jusqu'en 2027, William Saliba a décidé de prolonger son contrat . Pourtant, la situation du défenseur français avait tout pour faire stresser les supporters d'Arsenal. Quand on est pisté par le Real Madrid à deux ans ...

  Franck Haise souhaitait recruter Neil El Aynaoui
    Franck Haise souhaitait recruter Neil El Aynaoui
    25.09.2025 

    Au Gym, on sait faire des courbettes. Défaits en Ligue Europa ce mercredi soir par l'AS Roma, les Niçois ont enchaîné un treizième match sans victoire en Coupe d'Europe . Un bilan moribond pour une équipe en quête de repères après de nombreuses allées et venues ...

  À cause des fans de West Ham, vous allez voir la tête de Graham Potter partout
    À cause des fans de West Ham, vous allez voir la tête de Graham Potter partout
    25.09.2025 

    Les Pessi ont fait des petits. Les supporters de West Ham n'ont visiblement qu'une seule chose en tête : faire tomber celle de Graham Potter. Pour cela, les Londoniens tentent d'exprimer leur frustration et leur imagination sur les réseaux sociaux. Les fans des ...

