« Dans ces moments, il n’y a plus de Flamands ou de Wallons, on est tous ensemble »

« Dans ces moments, il n’y a plus de Flamands ou de Wallons, on est tous ensemble »

Depuis les matchs à élimination directe des Diables Rouges, leurs commentaires sont unanimement salués sur les réseaux sociaux, et même en France. avec leur côté supporter assumé et leurs traits d’esprits en plein matchs, Vincent Langendries et Benjamin Deceuninck commentent en alternance les matchs de la Belgique pour la RTBF, avec un ton bien plus décontracté que dans notre pays. De quoi aller discuter avec eux du style belge au micro.

Il y a un petit engouement en France pour vos commentaires depuis quelques matchs sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous l’avez remarqué depuis la Belgique ?

Vincent Langendries : On a vu passer ça oui. C’est sympa de voir que nos commentaires font parler. On a beaucoup de retours de la frontière notamment, où la RTBF est aussi diffusée. C’est chouette de voir ce petit enthousiasme.…

Propos recueillis par Brice Bossavie pour SOFOOT.com