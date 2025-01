information fournie par So Foot • 24/01/2025 à 12:34

Daniele De Rossi se lance dans un nouveau projet

Revenir là où tout a commencé.

Daniele De Rossi, l’ancien milieu et entraineur de la Roma, est désormais officiellement le propriétaire d’Ostiamare, actuellement 17 e de Serie D, selon La Repubblica . Après une fin mouvementée à la tête du club giallorosso , il a décidé de relever un nouveau défi : sauver Ostiamare, son club d’enfance où il a évolué de ses 14 à 17 ans. L’ancien champion du monde a racheté les parts de la société, épongé les dettes et offert au club du littoral un avenir plus serein.…

MJ pour SOFOOT.com