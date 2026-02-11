Daniel Siad, recruteur de mannequins aux liens étroits avec Epstein

Des photos non datées fournies par le département de la Justice des États-Unis, le 30 janvier 2026, dans le cadre des dossiers Jeffrey Epstein ( AFP / Martin BUREAU )

Des centaines de courriels et des photos de jeunes femmes repérées dans le monde entier: le recruteur de mannequins Daniel Siad apparaît comme un important rabatteur potentiel pour le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, selon des documents publics consultés par l'AFP.

Le nom de cet homme, visé par une plainte pour viol en France, figure dans plus d'un millier de pièces dans les dernières archives déclassifiées du dossier Epstein. Les échanges concernant des femmes se mêlent à des sollicitations apparentes d'argent.

"Dans ce business je me sens comme un pêcheur. Parfois j'attrape vite, parfois il n'y a pas de poisson", écrit Daniel Siad à Jeffrey Epstein en 2014 à propos des femmes qu'il repère.

Détenteur d'un passeport suédois selon les documents, Daniel Siad n'a pu être joint par l'AFP depuis lundi, quand il a été nommé par des médias dans le cadre de l'affaire tentaculaire Epstein.

Interrogé par France 2, il affirme n'avoir pas été "dans la situation où (il pouvait) savoir que ce monsieur (était) dangereux" et assure que le criminel sexuel américain avait "utilisé (sa) confiance".

"Je n'ai rien à me reprocher", a-t-il renchéri dans une vidéo sur le réseau social X, reprise par BFMTV, où il se présente comme originaire de Kabylie, "né Français et citoyen suédois" et se défend d'être un "rabatteur".

- L'âge des jeunes femmes fréquemment évoqué -

Une ex‑mannequin suédoise, Ebba Karlsson, a déposé mardi une plainte pour viol et traite d'êtres humains contre Daniel Siad. Dans cette plainte, elle a dit avoir été attirée par cet homme sous prétexte d'une opportunité de carrière, avant de se retrouver piégée dans le sud de la France en 1990, à l'âge de 20 ans, a appris l'AFP de source proche du dossier.

Elle affirme l'avoir reconnu sur une photo. Sur BFMTV, elle dit avoir reçu des menaces de mort de la part de ce chasseur de têtes.

Les premiers échanges de courriels figurant dans les documents du département américain de la Justice datent de 2009, soit un an après la condamnation de Jeffrey Epstein pour avoir eu recours à des prostituées mineures. Ils se poursuivent jusqu'en 2019, peu avant l'arrestation et le suicide en prison du criminel américain.

Dans les nombreux courriels échangés avec Epstein, Daniel Siad évoque des femmes et des adolescentes qu'il dit avoir repérées, souvent en Europe de l'Est ou en Scandinavie, et il lui envoie leurs photographies.

L'âge des jeunes femmes est fréquemment évoqué. Le 2 juin 2009, Daniel Siad écrit: "Je viens d'en trouver une incroyable. Elle a 20 ans mais elle paraît plus jeune, elle vient de Lettonie". Sept photos sont en pièces jointes.

Dans un autre message, en juillet 2014, il évoque "au moins cinq" recrues potentielles "de 16 et 17 ans" et une adolescente française de 15 ans.

Habitué aux déplacements internationaux, l'homme semble avoir travaillé au début des années 2010 pour une fondation thaïlandaise dirigée par Mom Luang Rajadarasri Jayankura, qui se présente comme descendante de la famille royale. Il fait le lien entre cette structure et Jeffrey Epstein, sollicitant notamment l'aide du financier pour obtenir le statut d'organisme non lucratif aux États-Unis.

- Coordonnées bancaires -

Les documents consultés par l'AFP laissent entendre qu'Epstein a régulièrement effectué des versements d'argent à Daniel Siad, dont certains de plusieurs milliers d'euros. En 2018, Epstein transfère des coordonnées bancaires de Siad à son comptable Richard Kahn avec la mention "prêt de 25.000 dollars sur cinq ans".

En juillet 2010, Daniel Siad propose à Epstein de rencontrer à Ibiza un autre recruteur nommé Tigran, qu'il dit intéressé par du business avec le criminel américain. Il écrit que Tigran "a les mannequins de très haut niveau les plus incroyables en attente".

Les documents mettent aussi en évidence des liens entre Daniel Siad et Jean-Luc Brunel.

Cet ancien dirigeant français d'agence de mannequins avait été accusé de violences sexuelles par Virginia Giuffre, l'une des victimes d'Epstein. Il a été retrouvé pendu en détention en 2022.

Une correspondance publiée par la justice américaine fin janvier laisse penser que Brunel avait identifié Daniel Siad comme recruteur de filles et de femmes pour Epstein.

Dans un message de 2016, Stan Pottinger, avocat de nombreuses victimes d'Epstein, écrit à la procureure adjointe au District Sud de New York pour lui transmettre des informations reçues de Jean‑Luc Brunel.

"Hier j'ai parlé de Daniel Siad, que Jean-Luc Brunel décrit comme +scout+ ou recruteur de filles et/ou femmes pour J. Epstein", indique Pottinger.

La simple mention du nom d'une personne dans le dossier Epstein ne suppose, à elle seule, aucun acte répréhensible de sa part.