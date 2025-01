information fournie par So Foot • 09/01/2025 à 21:06

Dani Olmo et Pau Víctor officiellement réinscrits en Liga

Le feuilleton touche à sa fin.

Miné par les problèmes économiques et coupable d’avoir transgressé le fair-play financier, le FC Barcelone n’avait pas pu enregistrer l’inscription de Dani Olmo et Pau Víctor pour la deuxième partie de saison. Le président Joan Laporta, avec tous les excès qu’on lui connaît, a exprimé son mécontentement à plusieurs reprises en faisant tout son possible pour que les deux joueurs puissent (re)garnir les rangs de son club jusqu’au terme de l’exercice.…

EL pour SOFOOT.com