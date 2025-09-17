 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dani Carvajal, l'odieux des ténèbres
information fournie par So Foot 17/09/2025 à 13:06

Dani Carvajal, l'odieux des ténèbres

Dani Carvajal, l'odieux des ténèbres

Expulsé à la 72e minute, Dani Carvajal s'est encore fait remarquer pour les mauvaises raisons ce mardi lors de la victoire du Real Madrid sur l'Olympique de Marseille (2-1) en Ligue des champions. Une attitude détestable qui montre, pour ceux qui en doutaient encore, qu'il est plus que temps qu'il tire sa révérence.

Il y a des mecs – aussi détestables soient-ils sur le terrain – qu’on préfère avoir dans son équipe que contre soit. Spontanément, on pense à des Pepe, des Sergio Ramos, des Thiago Motta ou des Mark van Bommel. Mais dans cette catégorie de vicelards, il y en a aussi qu’on préfère ne pas voir du tout. C’est le cas de Dani Carvajal, auteur d’un énième coup de sang. Pas réputé pour être un tendre, le latéral madrilène de 33 ans a écopé d’un carton rouge pour un coup de tête sur Gerónimo Rulli lors du succès du Real Madrid face à l’OM ce mardi (2-1) et rappelé à tout le monde pourquoi il est aussi détestable. Le genre de comportement qui ne sert à personne : ni à un match, ni à ses coéquipiers et encore moins au football.

CARTON ROUGE POUR CARVAJAL, L'OM EST À 11 CONTRE 10 FACE AU REAL MADRID ! 🔴 La fin de match s'annonce brulante, en direct sur CANAL+ 🥵#RMAOM | #UCL pic.twitter.com/aPaYGzW4VZ…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Real connaît la durée d'indisponibilité d'Alexander-Arnold
    Le Real connaît la durée d'indisponibilité d'Alexander-Arnold
    information fournie par So Foot 17.09.2025 13:16 

    L’ancien Red dans le rouge. La soirée avait mal commencé pour le Real Madrid face à l’OM (2-1), avec la blessure de Trent Alexander-Arnold dès la 4 e minute, laissant Carvajal entrer précipitamment sur le terrain. Une sortie inquiétante malgré les nouvelles rassurantes ... Lire la suite

  • Une absence de taille confirmé avant d'affronter Newcastle
    Une absence de taille confirmé avant d'affronter Newcastle
    information fournie par So Foot 17.09.2025 12:08 

    Moins de spectacle au Saint James’ Park. Le FC Barcelone a dévoilé ce mercredi matin sa liste de joueurs convoqués pour le déplacement à Newcastle , pour leur première rencontre de Ligue des champions. Pas de miracle pour les Blaugranas, Lamine Yamal, déjà absent ... Lire la suite

  • Un blessé de retour dans le groupe du PSG pour l'Atalanta
    Un blessé de retour dans le groupe du PSG pour l'Atalanta
    information fournie par So Foot 17.09.2025 11:54 

    Khvicha Kvaratskhe est là. Incertain depuis sa blessure contre Lens le week-end dernier, le long blaze de Khvicha Kvaratskhelia est bel et bien inscrit dans le groupe de Luis Enrique pour le retour de la Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame ce mercredi ... Lire la suite

  • Ivan Jurić : « Luis Enrique est un précurseur »
    Ivan Jurić : « Luis Enrique est un précurseur »
    information fournie par So Foot 17.09.2025 11:45 

    Même touché aux côtes, Lucho a la cote. Ivan Jurić, entraîneur de l’Atalanta, s’apprête à affronter le PSG pour son premier match de Ligue des champions ce mercredi soir. Conscient du challenge qui l’attend face au tenant du titre, le coach croate n’a pas hésité ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank