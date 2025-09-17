Dani Carvajal, l'odieux des ténèbres

Expulsé à la 72e minute, Dani Carvajal s'est encore fait remarquer pour les mauvaises raisons ce mardi lors de la victoire du Real Madrid sur l'Olympique de Marseille (2-1) en Ligue des champions. Une attitude détestable qui montre, pour ceux qui en doutaient encore, qu'il est plus que temps qu'il tire sa révérence.

Il y a des mecs – aussi détestables soient-ils sur le terrain – qu’on préfère avoir dans son équipe que contre soit. Spontanément, on pense à des Pepe, des Sergio Ramos, des Thiago Motta ou des Mark van Bommel. Mais dans cette catégorie de vicelards, il y en a aussi qu’on préfère ne pas voir du tout. C’est le cas de Dani Carvajal, auteur d’un énième coup de sang. Pas réputé pour être un tendre, le latéral madrilène de 33 ans a écopé d’un carton rouge pour un coup de tête sur Gerónimo Rulli lors du succès du Real Madrid face à l’OM ce mardi (2-1) et rappelé à tout le monde pourquoi il est aussi détestable. Le genre de comportement qui ne sert à personne : ni à un match, ni à ses coéquipiers et encore moins au football.

CARTON ROUGE POUR CARVAJAL, L'OM EST À 11 CONTRE 10 FACE AU REAL MADRID ! 🔴 La fin de match s'annonce brulante, en direct sur CANAL+ 🥵#RMAOM | #UCL pic.twitter.com/aPaYGzW4VZ…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com