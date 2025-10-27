Dani Carvajal absent deux mois avec le Real
La série noire continue.
Déjà absent pendant un mois après après une blessure à la jambe contractée dans le derby madrilène fin septembre, Dani Carvajal a vécu un come-back de courte durée. Entré pour les 18 dernières minutes du Clasico de ce dimanche, le défenseur du Real a terminé la rencontre en se luxant le genou. Ce lundi soir, son club a communiqué qu’il devra passer une arthroscopie. Pas terrible pour célébrer sa 200 e victoire avec le maillot de la maison blanche.…
