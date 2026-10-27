Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique ou le capitalisme industriel tambour battant

Aliko Dangote (au centre), président-directeur général du groupe Dangote, s'adresse au public lors de l'introduction en bourse (IPO) de la raffinerie Dangote au Nigerian Exchange Group à Lagos, au Nigeria, le 14 septembre 2026. ( AFP / Temiloluwa Johnson )

Homme le plus riche d'Afrique, le milliardaire nigérian Aliko Dangote mise sur un actionnariat populaire africain pour accélérer les grands projets industriels du continent à l'occasion de l'entrée en Bourse de sa méga-raffinerie.

"L'entrée en Bourse du peuple": fidèle à son slogan marketing, le magnat du ciment, du sucre et des engrais a proposé des actions à portée de toutes les bourses au prix de 0,4 dollars l'unité, à peu près le prix d'un Coca ou d'un Pepsi à Lagos, Nairobi ou Kinshasa, pour l'entrée en Bourse de sa méga-raffinerie au Nigeria.

"Il s’agit de faire en sorte que les Africains, en général, fassent partie intégrante de cette raffinerie", répète M. Dangote.

Le magnat de 69 ans, à la tête d'une fortune estimée à plus de 35,7 milliards de dollars, estime avoir levé "plus de trois ou quatre fois" les 1,6 milliard de dollars initialement visés.

La souscription doit prendre fin ce mardi, après avoir été prolongée de plusieurs semaines.

Les fonds levés serviront à doubler la capacité de sa raffinerie au Nigeria d'une capacité actuelle de 700.000 barils par jour – déjà la plus grande du continent –, afin d’en faire la plus grande au monde.

"D’ici 2030, la majorité des pays africains seront autosuffisants" en carburants, a-t-il déclaré à l’AFP au Kenya en septembre. "Peu importe où il est raffiné, mais cela doit se faire sur le continent africain".

M. Dangote a assuré "ouvrir la voie à un nouveau chapitre dans le parcours industriel de l'Afrique" lors de l'inauguration de sa raffinerie, d'un coût total de 16 milliards de dollars.

Bon sang ne saurait mentir. M. Dangote descend du côté maternel de la puissante famille Dantata - son arrière-grand-père Alhassan Dantata était déjà considéré comme l'un des commerçants les plus riches d'Afrique au début du XXè siècle.

Originaire de Kano, la principale ville du nord du Nigeria, le jeune Aliko aiguise dès son plus jeune âge son sens des affaires en vendant des bonbons à ses camarades de classe.

"visionnaire"

Après des études à l’université Al-Azhar du Caire, Aliko Dangote se lance dans les affaires à 20 ans, en vendant du ciment, du riz et du sucre.

Pour contrôler la chaîne de production, il passe ensuite à la construction de méga-usines lui permettant d'irriguer de nombreux pays du continent.

Le magnat, désigné par le magazine Time comme l’une des 100 personnalités les plus influentes au monde en 2026, assume son objectif: faire du groupe Dangote la première entreprise africaine à atteindre les 100 milliards de dollars d’ici 2030.

"Il est infatigable, résilient et visionnaire", expliquait Tony Elumelu, chef d’entreprise et philanthrope nigérian, au magazine Time.

Premier jet privé à 22 ans

Généralement discret, s'habillant simplement, l'homme de tous les superlatifs, musulman pratiquant, revendique une vie modeste et sans extravagance, pour lui-même comme pour ses quatre enfants - trois filles biologiques et un fils adoptif- tous investis dans les affaires familiales.

On dit de lui qu'il conduit parfois sa voiture et circule sans les longs convois de sécurité qui accompagnent systématiquement les déplacements des élites nigérianes. Des habitants du quartier d'Ikoyi, à Lagos, où sont situés ses bureaux, l'ont même vu se rendre à pied à la mosquée pour prier.

Malgré un premier jet privé acquis à l'âge de 22 ans, il répète à qui veut bien l'entendre apprécier les vols commerciaux.

Celui qui enchaîne les journées de 18 heures, qualifiant son entreprise de "passe-temps", vit toujours dans la même maison depuis près de quatre décennies et affirme n'avoir aucune intention de déménager.

Philanthropie et football

A l'instar d'autres magnats comme Bill Gates et Richard Branson, il a développé sa propre activité philanthropique via la Fondation Dangote qui dépense des millions de dollars dans l’éducation, la santé et l'aide d'urgence, notamment en aidant les victimes de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest.

Comme de nombreux Nigérians, M. Dangote est un fervent supporter de football et avait envisagé il y a une quinzaine d'années d’acquérir une participation dans Arsenal, ce qui aurait fait de lui le premier propriétaire africain d’un club de Premier League anglaise.

Mais il avait finalement renoncé, préférant "rester simple supporter et continuer à financer ma propre entreprise".