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Danemark-La Première ministre Mette Frederiksen a remis sa démission au roi
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 11:16

La Première ministre sortante du Danemark, Mette Frederiksen, a remis mercredi sa démission et celle de son gouvernement au roi Frederik X à la suite des élections législatives anticipées, marquées par un net recul des partis au pouvoir, a annoncé le palais royal.

Mette Frederiksen dirigeait depuis 2022 un gouvernement de coalition constitué des sociaux-démocrates, des libéraux de Venstre (droite) et des Modérés.

Les sociaux-démocrates, certes en tête, n'ont recueilli que 21,9% des voix, contre 27,5% en 2022, et la coalition sortante ne dispose pas de la majorité absolue au Parlement (84 sièges sur 179).

La droite restant divisée - l'extrême droite réalise une percée à près de 10% -, Mette Frederiksen est toutefois considérée comme la favorite pour rester au pouvoir à la tête d'une équipe remaniée.

Les partis vont désormais engager de difficiles négociations en vue de la formation du prochain gouvernement.

(Reportage Stine Jacobsen, version française Sophie Louet, édité par Tangi Salaün)

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