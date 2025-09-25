 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Danemark: des drones ont survolé plusieurs aéroports
information fournie par AFP 25/09/2025 à 09:16

Des policiers à l'extérieur de l'aéroport de Copenhague, après un survol de drones, le 22 septembre 2025 au Danemark ( Ritzau Scanpix / Steven Knap )

Des drones ont survolé plusieurs aéroports au Danemark, entraînant la fermeture de l'un d'eux pendant plusieurs heures, a indiqué jeudi la police après un incident similaire cette semaine qui avait entraîné la fermeture de l'aéroport de la capitale Copenhague.

Ces incidents dans le ciel danois interviennent après des événements similaires en Pologne et en Roumanie, et la violation de l'espace aérien estonien par des avions de chasse russes, qui ont exacerbé les tensions dans le contexte de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine.

Au Danemark, des drones ont été repérés aux aéroports d'Aalborg (nord), d'Esbjerg (ouest), de Sonderborg (sud) et à la base aérienne de Skrydstrup (sud) avant de repartir de leur propre chef, a ajouté la police.

L'aéroport d'Aalborg, l'un des plus grands du pays après celui de la capitale Copenhague, a été fermé temporairement, avant de rouvrir plusieurs heures plus tard.

"Il n'a pas été possible d'abattre les drones, qui ont survolé une très vaste zone pendant plusieurs heures", a indiqué Jesper Bojgaard Madsen, inspecteur en chef de la police de la région du Jutland du Nord, à propos des faits survenus à Aalborg.

Des policiers près de l'aéroport de Copenhague, après un survol de drones, le 23 septembre 2025 au Danemark ( Ritzau Scanpix / Steven Knap )

"Nous n'avons pas non plus appréhendés les opérateurs" des drones, a-t-il ajouté.

La police locale a déclaré que les drones "volaient avec des lumières et avaient été observés depuis le sol", mais qu'elle n'avait pu établir le type de drones ni la raison du survol.

Les aéroports d'Esbjerg et de Sonderborg n'ont pas été fermés car aucun vol n'y était prévu avant jeudi matin.

- Evènements similaires en septembre -

Une enquête a été ouverte en collaboration avec les services de renseignement danois et l'armée dans le but de "clarifier les circonstances" de ces vols, a ajouté la police.

Des voyageurs consultent un panneau d'information sur les vols à l'aéroport de Copenhague, après un survol de drones, le 23 septembre 2025 au Danemark ( AFP / Sergei GAPON )

Lundi déjà, des drones à l'origine non identifiée avaient survolé l'aéroport de Copenhague ainsi que celui d'Oslo en Norvège, pays voisin, bloquant leur trafic pendant plusieurs heures.

La Première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, avait alors dénoncé "l'attaque la plus grave contre une infrastructure critique" dans le pays, affirmant "ne pas exclure" qu'il s'agisse de la Russie.

"Cela s'inscrit dans l'évolution que nous avons pu observer dernièrement avec d'autres attaques de drones, des violations de l'espace aérien et des cyberattaques contre des aéroports européens", a-t-elle affirmé.

Elle faisait alors référence à de récentes intrusions de drones en Pologne et Roumanie et à l'incursion d'avions de chasse russes dans l'espace aérien estonien à la mi-septembre.

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen fait une déclaration à la presse après un survol de drones à l'aéroport de Copenhague, le 23 septembre 2025 à Copenhague ( Ritzau Scanpix / Emil Nicolai Helms )

Les gouvernements de ces trois pays membres de l'Otan avaient mis en cause la Russie, qui a nié toute responsabilité, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov évoquant des "accusations sans fondement".

Ces incidents interviennent une semaine après l'annonce par le Danemark de l'acquisition, pour première fois, d'armes de précision à longue portée pour pouvoir frapper des cibles lointaines, jugeant que la Russie représenterait une menace "pendant des années".

Le weekend dernier, d'autres aéroports européens, notamment à Bruxelles, Londres, Berlin et Dublin, ont par ailleurs été perturbés par une cyberattaque dont l'origine n'a pas été communiquée.

