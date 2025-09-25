Suisse-La BNS maintient son principal taux directeur à zéro

Vue du siège de la Banque nationale suisse (BNS)

par John Revill

La Banque nationale suisse (BNS) a maintenu jeudi son principal taux directeur à zéro, le niveau le plus bas au sein des grandes banques centrales dans le monde, alors qu'elle évalue l'impact des droits douaniers du président américain Donald Trump sur l'économie suisse.

Le statu quo sur les taux de la BNS était largement anticipé par les marchés et dans une récente enquête Reuters, en raison d'une légère hausse de l'inflation au cours des derniers mois.

La BNS a commencé à réduire les coûts d'emprunt en mars 2024 jusqu'à les ramener à un taux de 0,0% le 19 juin.

La décision de la BNS de maintenir ses taux n'a pas surpris les analystes, qui ont souligné la relative stabilité du franc suisse par rapport à l'euro comme un motif en faveur du statu quo sur les taux directeurs.

"Il n'est pas surprenant que la BNS ait laissé ses taux inchangés à 0%", a déclaré GianLuigi Mandruzzato, économiste chez EFG Bank.

"Cette décision reflète le retour de l'inflation dans la fourchette cible de 0 à 2% de la BNS, l'espoir qu'elle se rapprochera du point médian de la fourchette cible dans les années à venir et que l'économie suisse continuera de croître modérément", a-t-il ajouté.

Selon Martin Schlegel, le président de la BNS, de nombreux éléments plaident contre un retour au taux d'intérêt négatif, une politique qui avait suscité des inquiétudes chez les épargnants et les fonds de pension lors de sa mise en oeuvre de décembre 2014 à septembre 2022.

"La pression inflationniste n'a guère changé depuis le deuxième trimestre. La politique monétaire contribue à maintenir l'inflation dans la plage de stabilité des prix et soutient l'activité", écrit la BNS dans son communiqué de politique monétaire.

L'inflation en Suisse est revenue dans la fourchette cible de 0 à 2% de la BNS au cours des trois derniers mois, après avoir suivi une tendance à la baisse et être passée en territoire négatif en mai.

"La BNS continuera d'observer la situation et adaptera si nécessaire sa politique monétaire afin de garantir la stabilité des prix", a également noté la banque centrale suisse.

L'annonce de jeudi est la première décision de politique monétaire de la BNS depuis que Donald Trump a imposé en août un taux de 39% sur les exportations de biens suisses vers les Etats-Unis.

Ces droits de douane sont parmi les plus élevés au monde décidés par le président américain et pourraient provoquer de graves dommages à l'économie suisse tournée essentiellement vers l'exportation, les Etats-Unis étant un marché clé pour la confédération helvétique.

En raison des droits de douane et du niveau élevé d'incertitude, la BNS s'attend désormais à une croissance économique d'un peu moins de 1% pour 2026. Dans ce contexte, le chômage devrait continuer à augmenter, a-t-elle prévenu.

