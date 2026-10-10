Dame Gueye : « Je suis un enfant du Mans »

Dame Gueye : « Je suis un enfant du Mans »

De l’académie Diambars au Sénégal à la Lettonie en passant par les problèmes de papiers pour jouer en National 2, Dame Gueye a connu un paquet de galères. Une époque révolue depuis son arrivée au Mans où après deux promotions, l’attaquant d’1,76m découvre la Ligue 1 cette saison à 31 ans. Au bonheur de Dame.

Bon, ça fait quoi d’être un joueur de Ligue 1, Dame ?

C’est beaucoup de fierté vu tout le travail accumulé pour en arriver là, tant sur le plan personnel que collectif.…

Propos recueillis par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com