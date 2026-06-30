D'importantes saisies de cocaïne au Mexique peut-être liées à la Coupe du monde

Deux importantes saisies de cocaïne effectuées ce mois-ci au Mexique, dont une exceptionnelle a eu lieu non loin de Mexico, laissent penser que les cartels acheminent des quantités plus importantes de la drogue vers la capitale afin de répondre à une forte hausse de la demande liée à la Coupe du monde, selon des experts.

Le 22 juin, les forces de sécurité ont annoncé avoir saisi un peu plus de trois tonnes de cocaïne le même jour dans deux régions du pays, l’État occidental de Guerrero et l’État central de Tlaxcala.

Six experts en sécurité interrogés par Reuters ont désigné la Coupe du monde comme une raison probable de l’acheminement de cocaïne via Tlaxcala, un État enclavé qui n’est pas réputé pour être une voie de trafic.

"L’augmentation de la demande attendue pour la Coupe du monde à Mexico a peut-être conduit les groupes criminels à accroître leurs stocks dans des entrepôts situés près de Mexico, ce qui a facilité une saisie d’une telle ampleur", a déclaré Andrés Sumano, expert en sécurité à El Colegio de la Frontera Norte, à Tijuana.

"Tout comme n’importe quelle entreprise lors d’événements de grande envergure (...) les grands groupes spécialisés dans le trafic de drogue stockent davantage de drogue dans leurs entrepôts afin de pouvoir répondre à la demande", a-t-il ajouté.

Trois trafiquants de drogue de Mexico interrogés par Reuters ont déclaré avoir constaté une hausse de la demande liée à la Coupe du monde, pour laquelle le Mexique attendait 5,5 millions de visiteurs.

"C'est un business, et si le client veut quelque chose, alors nous devons trouver le moyen de lui fournir ce qu’il recherche", a déclaré un trafiquant mexicain qui a souhaité rester anonyme, tout en reconnaissant que les événements internationaux comme la Coupe du monde constituent toujours une "bonne opportunité" pour stimuler les ventes.

Ni la mairie de Mexico ni la présidence n'ont répondu à une demande de commentaire. Dans leur communiqué, les autorités n’ont pas établi de lien entre ces saisies et la Coupe du monde.

Antonio Martínez, porte-parole du gouvernement de Tlaxcala, a déclaré que la saisie effectuée dans son État "ne constitue pas une preuve que Tlaxcala soit un centre d’opération ou de distribution pour le crime organisé, et qu'il n’existe aucune information permettant de relier ce fait à des événements internationaux".

Vicente Sánchez, chercheur au sein du système national de recherche du Mexique, a estimé qu’un lien avec la Coupe du monde semblait être l’explication la plus plausible pour justifier la présence d’une telle quantité de cocaïne stockée dans un lieu situé à Tlaxcala.

"L’hypothèse est que cette saisie inhabituelle à Tlaxcala pourrait être liée à la consommation de drogues, telles que la cocaïne, aux alentours de la Coupe du monde, compte tenu notamment de la proximité de Mexico3 a-t-il déclaré.

(Lizbeth Díaz, version française Benoit Van Overstraeten)