D'après Zelensky, la Corée du Nord se prépare à envoyer 10.000 soldats de plus en Russie

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré lundi soir que plus de 8.000 soldats nord-coréens étaient présents sur le territoire russe et que Pyongyang se préparait à envoyer quelque 10.000 troupes supplémentaires pour aider Moscou dans la guerre livrée à Kyiv.

Ces soldats, a-t-il écrit sur le réseau social X en citant de "nouvelles données", sont "en train d'être sélectionnés pour être formés puis être déployés en Russie".

D'après des estimations des autorités ukrainiennes et sud-coréennes, la Corée du Nord a envoyé entre 14.000 et 15.000 soldats en Russie depuis 2024, la plupart d'entre eux ayant été déployés dans la région frontalière de Koursk afin d'aider à repousser une incursion lancée par l'Ukraine.

(Heejin Kim; version française Jean Terzian)