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D'après Séoul, la Corée du Nord dispose de jusqu'à 120 ogives nucléaires
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 09:25
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par Kyu-seok Shim et Jack Kim

La Corée du Sud estime que la Corée du Nord possède entre 80 et 120 ogives nucléaires, a déclaré jeudi son ministre de la Défense, évoquant une fourchette nettement supérieure à celle avancée la veille par le président américain Donald Trump, selon lequel Pyongyang disposerait de 57 armes nucléaires.

"Nous estimons généralement ce nombre à entre 80 et 120, mais il est très difficile de donner un chiffre exact", a déclaré Ahn Gyu-back devant une commission parlementaire.

Il a ensuite précisé que cette fourchette provenait d'estimations réalisées par des organismes de recherche privés, ajoutant que l'armée sud-coréenne ne pouvait pas confirmer officiellement ces données.

La Corée du Sud a toujours évité de divulguer publiquement des estimations détaillées sur le stock nucléaire de la Corée du Nord et ne reconnaît pas officiellement Pyongyang comme un État doté d'armes nucléaires, en conformité avec sa politique de longue date en faveur de la dénucléarisation.

Ahn Gyu-back a d'ailleurs réitéré cette position lorsqu'on lui a demandé si le gouvernement sud-coréen reconnaissait la Corée du Nord comme un État doté d'armes nucléaires.

"Nous ne pouvons pas le reconnaître officiellement", a-t-il dit, ajoutant que la Corée du Sud continuerait de s'appuyer sur le "parapluie nucléaire" américain.

Il a tenu ces propos à un moment où Donald Trump, notamment au nom de la nécessité de ménager la Corée du Nord, a ordonné au Pentagone de réduire l'ampleur des exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud en cours.

Le président américain a déclaré mercredi qu'il prévoyait de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un d'ici la fin de l'année, se voulant également rassurant sur les intentions de la Corée du Nord.

(Jack Kim, Kyu-seok Shim, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)

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