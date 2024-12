D’anciens membres de la fédération chinoise corrompus condamnés à de la prison ferme

La Chine voit rouge.

Au cœur d’un scandale de corruption depuis plusieurs mois, le football chinois fait à nouveau parler de lui – et en mal. Comme le rapporte L’Équipe , plusieurs responsables de la fédération de football ont été condamnés ce mercredi à de la prison ferme , comme l’indique plusieurs tribunaux du Hubei, une province de l’immense pays d’Asie de l’est. Liu Yi, ancien secrétaire général de la fédération, Tan Hai, ancien responsable du bureau de gestion des arbitres, ainsi que Qi Jun, ancien directeur de la planification stratégique, ont tous les trois été condamnés respectivement à onze ans, six ans et demi et sept ans de prison pour prise de pots-de-vin et corruption .…

FG pour SOFOOT.com