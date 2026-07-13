Cyclisme-Vingegaard retrouve Le Lioran, théâtre de sa dernière victoire sur le Tour de France

par Vincent Daheron

Le Tour de France retrouve mardi ‌la station du Lioran, là même où le Danois Jonas Vingegaard avait signé il y a deux ans sa dernière victoire ​d'étape sur la Grande Boucle, en outre face à son rival, le Slovène Tadej Pogacar.

Au lendemain d'une première journée de repos bienvenue après neuf premiers jours éprouvants, le peloton devra parcourir 166,6 km lors de la 10e étape entre Aurillac et Le ​Lioran, avec quelque 3.800 mètres de dénivelé positif.

"Ça rappelle des souvenirs, il y avait eu une énorme bagarre la dernière fois entre Vingegaard et Pogacar", se souvient le ​directeur de course du Tour, Thierry Gouvenou.

Lors de la 11e ⁠étape de l'édition 2024, le coureur danois avait décroché de fort belle manière sa quatrième et dernière victoire d'étape ‌sur le Tour. D'abord lâché par Tadej Pogacar à près de 30 km de l'arrivée, le leader de Visma-Lease a bike était revenu dans l'ascension suivante, à moins de 15 km du but, ​avant de le battre au sprint à ‌la surprise générale.

"C'est très émouvant pour moi", avait alors réagi Jonas Vinegaard. "Je n'y aurais jamais ⁠pensé trois mois plus tôt."

En avril de cette même saison, le double vainqueur du Tour avait pourtant subi une fracture de la clavicule, plusieurs côtes cassées, une contusion pulmonaire et un pneumothorax à la suite d'une lourde chute sur le Tour du ⁠Pays basque.

"Je pense que ce ‌jour-là et cette victoire ont montré le caractère qu'il a", estime Marc Reef, le directeur sportif de ⁠la formation Visma-Lease a bike. "Il est revenu d'une blessure très lourde et, même sur l'étape elle-même, il a été décroché ‌puis s'est battu pour revenir et s'imposer."

Deux ans plus tard, Tadej Pogacar aborde le retour au Lioran ⁠solidement installé en tête du classement général, avec deux minutes 42 secondes d'avance sur Jonas ⁠Vingegaard, qui a porté le ‌maillot jaune pendant deux jours au début du Tour.

"Terminer de nouveau là-bas signifie beaucoup pour Jonas (Vingegaard), mais je pense que cela ​représente aussi quelque chose pour Pogacar, parce qu'il y a ‌été battu par Jonas (Vingegaard)", dit-il. "Il se passera forcément quelque chose au niveau du classement général."

Thierry Gouvenou ne s'attend à rien d'autre.

"Connaissant Pogacar et son esprit ​revanchard, je pense que la tactique va être assez simple, tout pour la gagne de l'étape", prévient-il. "Son équipe mettra tout en place pour essuyer cette défaite qu'il avait subie face à Vingegaard, au Lioran, la dernière fois."

Le leader de l'équipe ⁠UAE Team Emirates-XRG, déjà vainqueur de deux étapes sur ce Tour, a toutefois nié toute idée de revanche.

"C'est une étape différente. Je ne cherche pas une revanche ou quoi que ce soit. C'était une belle journée à l'époque", a déclaré dimanche, en conférence de presse, celui qui compte déjà quatre Tours de France à son palmarès.

"On peut s'attendre à une grosse bagarre pour la victoire d'étape de la part des coureurs français", a ajouté Tadej Pogacar, en référence au 14-Juillet, jour de ​fête nationale.

(Reportage de Vincent Daheron à Capdenac-Gare)