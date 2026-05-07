Cyclisme-Vingegaard grand favori de son premier Giro

Jonas Vingegaard s'avance en immense favori de la 109e édition Tour d'Italie, qui s'élance vendredi de Bulgarie et dont il prendra le départ pour la première fois avec l'objectif de devenir le huitième coureur de l'histoire à remporter les trois grands tours.

Double vainqueur du Tour de France en 2022 et 2023, le Danois de 29 ans a remporté en septembre dernier son premier Tour d'Espagne.

"Je pense à courir le Giro depuis un moment déjà. C'est l'une des plus grandes courses du calendrier et c'est aussi une course que je n'ai jamais faite auparavant. J'ai vraiment envie de vivre cette expérience et j'ai l'impression que c'est le moment idéal", estimait le coureur de l'équipe Visma-Lease a bike en janvier dernier.

"Remporter la Vuelta l'automne dernier m'a donné plus de motivation de tout jouer pour la victoire en Italie. J'adorerais ajouter le maillot rose à ma collection."

En cas de victoire le 31 mai prochain lors de l'arrivée du Giro à Rome, Jonas Vingegaard rejoindrait le cercle fermé des coureurs vainqueurs des trois grands tours : Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali et Christopher Froome.

Le Britannique est le dernier à avoir accompli ce tryptique en ajoutant le Giro 2018 à ses quatre victoires sur le Tour de France (2013, 2015, 2016 et 2017) et à ses deux triomphes sur la Vuelta (2011 et 2017).

Même Tadej Pogacar, le plus grand rival de Jonas Vingegaard sur les courses de trois semaines, n'a pas encore réussi cette performance alors qu'il dépoussière un à un les plus vieux records de la discipline. Quadruple vainqueur du Tour de France (2020, 2021, 2024 et 2025) et lauréat du Giro 2024, le Slovène de 27 ans n'a encore jamais participé au Tour d'Espagne.

Absent du Giro cette année, "Pogi" laisse la pancarte de favori à Jonas Vingegaard après son très bon début de saison lors duquel il s'est imposé à six reprises en 15 jours de course.

Le double vainqueur du Tour a remporté le classement général de Paris-Nice et du Tour de Catalogne, avec deux étapes à chaque fois et surtout une marge considérable lors de "la course au soleil" (4'23'' d'avance sur son dauphin, le Colombien Daniel Felipe Martinez).

LE TOUR DE FRANCE EN LIGNE DE MIRE

Face au Danois, aucun cador mais une horde de prétendants qui devront sûrement jouer le podium.

Parmi eux, l'Italien Giulio Pellizzari, vainqueur du Tour des Alpes le mois dernier, Adam Yates voire Egan Bernal. Vainqueur du Tour de France 2019 et du Giro 2021, le Colombien de 29 ans semble revenir à un très bon niveau, quatre ans après une grave chute à l'entraînement.

Il a récemment terminé deuxième du Tour des Alpes et cinquième de Liège-Bastogne-Liège.

Pour Jonas Vingegaard, l'objectif principal de la saison reste cependant le Tour de France, dont le départ sera donné le 4 juillet prochain à Barcelone (Espagne).

"Les cinq dernières années, ma préparation pour le Tour a souvent été la même. Cette fois-ci, nous avons opté pour quelque chose de nouveau", expliquait-il en janvier. "Les organisateurs ont conçu un superbe parcours pour le Giro. Il n’est peut-être pas aussi exigeant que ces dernières années, ce qui fait de l’enchaînement Giro-Tour une option intéressante pour nous."

"Remporter le Tour une troisième fois serait incroyable. J'ai déjà gagné le Tour deux fois. Pour moi, une vraie saison réussie dépend toujours de si je gagne le Tour. Célébrer une nouvelle victoire à Paris est quelque chose auquel je continue de rêver."

Sur le Tour de France, il fera cette fois-ci face à Tadej Pogacar et au jeune prodige français Paul Seixas, dont la participation a été annoncée lundi.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)