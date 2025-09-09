Cyclisme: Une nouvelle étape de la Vuelta écourtée en raison de manifestants pro-palestiniens

Le drapeau palestinien

(Reuters) -La 16e étape du Tour d'Espagne remportée mardi par le Colombien Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a été jugée à huit kilomètres de l'arrivée initiale en raison de manifestants pro-palestiniens, six jours après une première étape écourtée pour les mêmes raisons.

"En raison de manifestations qui bloquent la fin de la course, l'étape sera arrêtée à 8 kilomètres de l'arrivée initiale. Le vainqueur de l'étape et les temps pour le classement général seront pris à ce moment-là", ont annoncé les organisateurs en cours d'étape.

Mercredi dernier, lors de la 11e étape, les organisateurs avaient décidé de ne désigner aucun vainqueur et de prendre les temps pour le classement général à 3 km de la ligne en raison des perturbations causées par des manifestants pro-palestiniens à l'arrivée à Bilbao.

Depuis le départ de la Vuelta, et particulièrement depuis l'entrée sur le territoire espagnol après quatre premières étapes en Italie et en France, les protestations se multiplient à l'égard de l'équipe Israel-Premier Tech.

Le 27 août, la formation israélienne avait été ralentie lors du contre-la-montre par équipes de la cinquième étape par des manifestants munis de drapeaux palestiniens tandis que, lors de la 10e étape, certains ont traversé la route et provoqué la chute de l'Italien Simone Petilli (Intermarché-Wanty).

"Déterminée" à poursuivre la Vuelta, l'équipe a annoncé samedi modifier les maillots de ses coureurs en retirant la mention "Israël".

(Rédigé par Trevor Stynes, version française Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)