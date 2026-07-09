Cyclisme/Tour de France-Traeen, porteur du maillot jaune pendant deux jours, abandonne

Le Norvégien Torstein Traeen, porteur du maillot jaune pendant deux jours, a abandonné jeudi le Tour de France lors de la sixième étape après une chute dans la descente du col du Tourmalet, a annoncé son équipe Uno-X Mobility dans la soirée.

"On lui a diagnostiqué une commotion cérébrale et plusieurs côtes fracturées"', a précisé la formation norvégienne.

Lâché à 11 km du sommet du Tourmalet par le groupe des favoris, le coureur de 30 ans a ensuite chuté dans la descente. Il est tout de même remonté sur son vélo après avoir "passé le protocole commotion au bord de la route", a déclaré son équipe.

Torstein Traeen a finalement franchi la ligne avec 29'55" de retard sur Tadej Pogacar, qui a remporté l'étape et repris le maillot jaune qu'il avait cédé au Norvégien deux jours plus tôt.

"Ma tête me fait un peu mal et, évidemment, mes côtes ne vont pas très bien", avait-il dit quelques minutes après son arrivée, avant que le diagnostic ne soit posé.

Torstein Traeen avait pris le maillot jaune mardi grâce à sa présence dans une échappée qui avait été au bout, à Foix (Ariège). Jamais son équipe n'avait auparavant porté la fameuse tunique jaune sur le Tour de France.

"Ce n'était vraiment pas la fin que l'on voulait pour cette aventure en jaune", a réagi son manager général, Thor Hushovd, dans le communiqué.

(Reportage de Vincent Daheron à Gavarnie-Gèdre, édité par Jean Terzian)