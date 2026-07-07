Cyclisme/Tour de France-Traeen, d'un cancer des testicules au maillot jaune

Le maillot jaune endossé mardi par Torstein Traeen (Uno-X Mobility) est le pinacle de la carrière du Norvégien, remis d'un cancer des testicules diagnostiqué quatre ans plus tôt, presque par hasard.

C'est lors d'un contrôle antidopage, en avril 2022, que le coureur, alors âgé de 26 ans, avait appris la mauvaise nouvelle.

"La tumeur était très petite, on s’y est pris très rapidement", expliquait-il à l'été 2022 dans un entretien au journal norvégien VG. "Ce furent des mois difficiles, mais c’était bien d’avoir découvert ça aussi tôt. Sans ce contrôle antidopage, je n’aurais sans doute pas été voir un docteur avant plusieurs mois."

Le Norvégien avait alors dû mettre sa carrière entre parenthèses pendant près de quatre mois.

"Mon expérience de l’an dernier m’a apaisé. Ça m’a appris à regarder la vie autrement. En revenant [au plus haut niveau], j’ai réalisé à quel point je suis chanceux de faire ce boulot", racontait-il dans les colonnes de Libération, lors du Tour 2023, pendant lequel il avait multiplié les chutes.

Après deux saisons dans l'équipe Bahrain-Victorious, Torstein Traeen est revenu en début d'année chez Uno-X Mobility - où il avait passé sept saisons depuis 2017 -, à laquelle il a offert mardi le premier maillot jaune de son histoire.

"C'est quelqu'un qui a eu un cancer, qui est dur dans sa tête, il travaille et il mérite tellement d'être leader du Tour de France et de porter le maillot jaune", a salué son manager général, Thor Hushovd, l'un des trois Norvégiens à avoir été maillot jaune avec Alexander Kristoff.

"Je me souviens très bien quand Thor (Hushovd) était en jaune", a souri Torstein Traeen, mardi, en conférence de presse.

Ce n'est pas la première fois que le grimpeur norvégien, qui fêtera ses 31 ans le 16 juillet, porte un maillot de leader sur un grand tour. L'an passé, sur la Vuelta, il avait étrenné le maillot rouge pendant quatre jours alors qu'il courait pour Bahrain-Victorious.

"Maintenant, il doit juste le faire au Giro", a rigolé Christian Andersen, le directeur sportif adjoint de l'équipe Uno-X Mobility.

Selon Thor Hushovd, Torstein Traeen "peut le porter longtemps" alors qu'il compte 7'53'' d'avance au classement général sur le duo de favoris Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) et Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), respectivement quatrième et cinquième.

Trois des quatre prochaines étapes sont, de plus, promises aux sprinteurs.

Torstein Traeen, qui compte une victoire d'étape sur le Tour de Suisse 2024 comme seule ligne au palmarès, pourrait alors prolonger le plaisir pour quelques jours supplémentaires.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)