Cyclisme/Tour de France-Pedersen remporte la 4e étape, Traeen dépossède Pogacar du maillot jaune

Tour de France

par Vincent Daheron

Le Danois Mads Pedersen (Lidl-Trek) a signé ‌mardi sa troisième victoire sur le Tour de France en remportant la quatrième étape, à Foix (Ariège), tandis que le Norvégien Torstein Traeen (Uno-X ​Mobility) endosse le maillot jaune de leader du classement général.

Présent dans une échappée de costauds, Mads Pedersen a fait valoir ses qualités de sprinteur capable de passer les bosses pour s'imposer devant son coéquipier américain Quinn Simmons (Lidl-Trek) et l'Espagnol Raul Garcia (Movistar).

Il signe sa troisième ​victoire sur la Grande boucle, la 12e sur un grand tour.

"C'était un chef-d'œuvre de travail d'équipe. J'ai beaucoup souffert dans la dernière montée, mais grâce à Quinn (Simmons) et (Mathias) Vacek, ​ça a été une journée incroyable", a-t-il réagi.

Présent lui aussi dans ⁠l'échappée, Torstein Traeen a pris la huitième place de l'étape, longue de 181,9 km au départ de Carcassonne (Aude). Un ‌résultat largement suffisant pour déposséder Tadej Pogacar de la tunique jaune, qu'il portait depuis sa victoire aux Angles (Pyrénées-Orientales), lundi.

"C'est assez difficile pour moi de comprendre à quel point c'est important", a-t-il déclaré. "Je ne réalise pas ​vraiment ce qu'il se passe. Le Tour est ‌la plus grande course du monde, je dois juste en profiter."

Au lendemain d'une étape qui ⁠avait frustré les baroudeurs, en raison de l'appétit insatiable de l'équipe UAE Team Emirates-XRG, l'échappée a cette fois-ci bénéficié d'un passe-droit.

UN PELOTON ÉTUVE

Ils étaient alors nombreux à vouloir fuir le peloton par l'avant, mus par la possibilité d'une victoire d'étape rare sur la plus ⁠prestigieuse course cycliste du calendrier.

Sous ‌une chaleur accablante, le mercure affichant 38° Celsius à l'arrivée à Foix, 34 coureurs se sont portés ⁠à l'avant de la course, fuyant également l'étuve que représentait le peloton.

Le groupe s'est réduit à dix unités au gré des quatre ‌ascensions répertoriées et des objectifs divers, Biniam Girmay (NSN) et Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) s'étant notamment relevés après le sprint intermédiaire ⁠au km 93.

Le dénouement ne faisait que peu de doutes tant que Mads Pedersen figurait ⁠toujours à l'avant. Meilleur sprinteur du ‌groupe, sans aucun doute, le champion du monde 2019 s'est imposé avec plusieurs mètres d'avance sur ses poursuivants.

Mais l'un d'eux avait un ​autre objectif que la victoire puisque Torstein Traeen, qui pointait à ‌5'06'' de Tadej Pogacar au général mardi matin, était assuré de revêtir le maillot jaune pour la première fois de sa carrière, le peloton où figurait ​le quadruple vainqueur du Tour franchissant la ligne 12'59'' plus tard.

Il devient le troisième Norvégien à porter le maillot jaune après son manager général Thor Hushovd et Alexander Kristoff.

Le coureur de 30 ans compte 28 secondes d'avance au classement général sur l'Américain ⁠Sean Quinn (EF Education-EasyPost), deuxième, et 3'50'' sur le Tchèque Mathias Vacek (Lidl-Trek), troisième. Tadej Pogacar est désormais quatrième du général à 7'53'' de la tête de course, dans le même temps que Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike).

Torstein Traeen avait déjà porté, l'an passé, le maillot rouge de leader du Tour d'Espagne pendant quatre jours, alors qu'il courait sous les couleurs de l'équipe Bahrain-Victorious.

Le Tour de France se poursuit mercredi avec une cinquième étape promise aux sprinteurs sur un parcours de 158,3 km entre Lannemezan (Hautes-Pyrénées) et Pau (Pyrénées-Atlantiques).

(Reportage de Vincent Daheron ​à Foix, édité par Benoit Van Overstraeten)