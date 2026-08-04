Cyclisme/Tour de France Femmes-Reusser s'impose sur le chrono et prend le jaune

(Actualisé avec nouvelles citations et précisions)

par Zhifan Liu

La Suissesse Marlen Reusser (Movistar) a remporté mardi le contre-la-montre en Côte-d'Or entre Gevrey-Chambertin et Dijon lors de la 4e étape du Tour de France Femmes, s'emparant par la même occasion du maillot jaune, tandis que Pauline Ferrand-Prévot (Visma Lease a Bike) a perdu du temps sur les autres favorites au classement général.

Maillot arc-en-ciel de championne du monde de la discipline, Marlen Reusser, également championne d'Europe en titre, n’a laissé aucune chance à ses rivales, bouclant les 21 kilomètres du parcours en 27 minutes et 30 secondes, reléguant les Néerlandaises Lieke Nooijen (Visma Lease a Bike) et Demi Vollering (FDJ United-Suez) à respectivement 4 et 18 secondes.

"Ce n'était pas parfait mais c'était bien. J'ai bien commencé, j'ai eu un peu de problèmes avec mon vélo et le vent, c'était différent de lors de la reconnaissance mais à la fin c'était un bon chrono. Je suis super contente", savourait Marlen Reusser à la fin de l'étape.

Spécialiste du chrono, la Suissesse frappe un grand coup au classement général avant des échéances qui devraient, sur le papier, moins correspondre à ses qualités.

"C'est la première fois que le Tour de France est le but de l'année pour moi, comme je savais qu'on démarrait en Suisse et que le quatrième jour était un chrono. On savait depuis Noël que cette année serait le "Projet Dijon", a ajouté la coureuse de 34 ans, qui endosse pour la première fois de sa carrière le maillot jaune.

Favorite pour la victoire finale, la Néerlandaise Demi Vollering fait également une bonne opération au classement général et grimpe sur la deuxième marche du podium, devant Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly), 7e de l'étape et première Française au classement général après la contre-performance de la tenante du titre, Pauline Ferrand-Prévot, reléguée à 2'13" de la vainqueure du jour à la 14e place.

ENGOUEMENT

"PFP" qui assurait avant le départ de la Grande Boucle avoir minutieusement préparé l'exercice, s'élançait toutefois dans l'inconnu, elle qui n'avait plus couru sur un contre-la-montre individuel en compétition depuis 2015.

Championne de France de la discipline en 2012, 2013 et 2014, une éternité dans le cyclisme féminin moderne, la Rémoise de 34 ans s'attendait à perdre du temps sur les spécialistes du genre, mais probablement pas dans ces proportions.

Héroïne de l'étape de lundi qu'elle a remportée après une échappée en solitaire, Sigrid Haugset (Uno-X Mobility) n'a pu garder son maillot jaune, elle qui s'attendait à perdre la tête de la course. La Norvégienne de 27 ans ne s'est pas effondrée pour autant et se retrouve 4e au classement général.

Certaines, qui n'avaient rien à jouer lors du contre-la-montre, en ont profité pour s'imprégner de l'ambiance sur les routes du Tour, à l'image de la Française Marie Le Net (FDJ United-Suez), 81e de l'étape.

"Il y avait plein de monde partout, c'était génial. J"ai entendu mon prénom partout, il y avait ma maman qui criait encore plus fort que tout le monde", s'est réjouie la Bretonne de 26 ans dans une vidéo publiée sur son profil Instagram.

"J'avais un plan à respecter juste pour être dans les délais. C'était pas si facile mais je me suis amusée, j'en ai même fait un peu plus tellement je suis encouragée, je n'avais pas le choix que de pousser encore plus."

Championne de France du chrono en juin, Célia Le Mouël (Ma Petite Entreprise) a elle aussi savouré les encouragements du public français, maillot tricolore sur le dos.

"J'ai ressenti tout l'engouement déjà lors de la reconnaissance. On ressent vraiment la différence quand les gens voient le maillot. Même si les gens ne me connaissent pas, j'entendais pas mal de 'Allez Célia'", a-t-elle dit au micro de France Télévisions.

(Rédigé par Zhifan Liu)