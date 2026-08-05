Cyclisme/Tour de France Femmes-Demi Vollering remporte la 5e étape, Reusser reste en jaune

(Actualisé avec déclarations de Pauline Ferrand-Prévot)

par Zhifan Liu

5 août - La Néerlandaise Demi Vollering (FDJ United-Suez) a remporté mercredi la 5e étape du Tour de France Femmes à Belleville-en-Beaujolais (Rhône) qui a vu la Suissesse Marlen Reusser (Movistar) conserver le maillot jaune et la Française Pauline Ferrand-Prévot perdre de nouveau du temps au classement général.

Demi Vollering s'est imposée dans un sprint à trois face à Marlen Reusser et Katarzyna Niewiadoma (Canyon//Sram).

Cette dernière fait la bonne opération du jour et grimpe sur la troisième marche du podium au classement général derrière ses deux adversaires du jour tandis que la coureuse néerlandaise renforce son statut de favorite à la victoire finale.

Marlen Reusser compte 12 secondes d'avance sur Demi Vollering et 1'17" sur Katarzyna Niewiadoma au classement général.

"C'était juste une super course aujourd'hui parce que toute les coureuses de l'équipe ont travaillé. Tout le monde a mis du coeur à l'ouvrage", a déclaré Demi Vollering, qui s'est adjugée sa quatrième victoire d'étape sur le Tour en s'imposant dans un sprint lancé tôt par Katarzyna Niewiadoma.

"Je savais que Katarzyna allait démarrer tôt car c'est ce qu'elle fait tout le temps. J'ai voulu laisser Marlen prendre le pari de la poursuite mais je me suis finalement dit qu'il fallait tenter quelque chose quitte à ce que Marlen gagne, donc j'ai tout donné jusqu'à la ligne d'arrivée", a-t-elle déclaré.

Deuxième au classement général, la coureuse de 29 ans a mis la pression sur la maillot jaune Marlen Reusser à la sortie de l'étape.

"J'ai déjà gagné le Tour, Katarzyna aussi (en 2024). Marlen est la seule à ne pas avoir encore réussi à le faire donc elle va devoir se battre pour ça", a-t-elle dit.

Au prix d'un effort intense dans la dernière bosse, Marlen Reusser est parvenue à résister aux attaques de ses deux partenaires d'échappée, pourtant meilleures grimpeuses que la Suissesse, contente de conserver sa tunique jaune avant des échéances qui devraient moins convenir à ses qualités de rouleuse.

Après un contre-la-montre qui a creusé des écarts au classement général mardi, les favorites se sont expliquées à l'occasion d'une étape accidentée composée de 8 difficultés et longue de 140 km.

C'est dans l'avant-dernière ascension de la journée, le col de Durbize (3,6 km à 5,8%), que Demi Vollering a décidé d'accélérer dans le groupe des favorites, alors que son équipe de la FDJ United-Suez venait d'imposer un rythme effréné. L'attaque de la lauréate de l'édition 2023 a eu raison de Pauline Ferrand-Prévot, lâchée dans la difficulté et qui a rapidement accusé une minute de retard. La cycliste tricolore a franchi la ligne à la 19e place, 2'35" après le trio de tête.

"PFP" REND LES ARMES

Le groupe constitué à la suite de l'offensive de Demi Vollering a ensuite rattrapé l'échappée du jour.

Impressionnante, la Néerlandaise continuait de prendre les choses en main, plaçant plusieurs accélérations dans la huitième et dernière difficulté du jour, le Mont Brouilly (3 km à 7,7%), mettant au supplice les six autres coureuses à ses côtés.

Ce rythme soutenu lui a permis de s'isoler en tête de course avec Katarzyna Niewiadoma et Marlène Reusser à 11 km de l'arrivée. La maillot jaune a résisté aux différentes accélérations de ses concurrentes qui n'ont pas relâché leur effort dans la descente.

Revencharde après sa contre-performance lors du chrono, Pauline Ferrand-Prévot a encore perdu de précieuses minutes sur le trio de tête. La tenante du titre déclarait pourtant avant le départ à Mâcon (Saône-et-Loire) vouloir "tenter quelque chose" lors de cette étape promises aux baroudeuses.

"PFP" se retrouve désormais à la 17e place du classement général avant une nouvelle étape accidentée entre Montbrison (Loire) et Tournon-sur-Rhône (Ardèche) jeudi.

"Je ne peux même pas dire que je me sentais mal. Je me sentais à mon niveau. Les autres sont simplement un ton au-dessus", a-t-elle déclaré au micro de France Télévisions.

Vendredi, le Mont Ventoux se dressera sur les routes du Tour, un terrain plus propice aux qualités de grimpeuse de Pauline Ferrand-Prévot qui n'aura plus le choix que d'attaquer pour combler son retard. L'an dernier, elle avait réussi à prendre trois minutes à Demi Vollering dans le col de la Madeleine mais il lui faudra faire encore mieux, elle qui compte déjà cinq minutes de retard sur la maillot jaune.

"Il ne faut pas se voiler la face. Je pense que c’est irrécupérable. Il reste encore quelques jours, je vais tout donner. Aujourd’hui, j’ai tout donné, je ne pouvais pas faire mieux", a reconnu la Rémoise de 34 ans.

(Rédigé par Zhifan Liu)