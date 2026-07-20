Cyclisme/Tour de France-Evenepoel favori du contre-la-montre pour conforter sa place de dauphin

par Vincent Daheron

Le Belge Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe) est certainement le favori de la 16e étape du Tour de France, mardi, au lendemain de la deuxième journée de repos, où le triple champion du monde en titre du contre-la-montre tentera de conforter sa place de dauphin du Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG).

Remco Evenepoel a bénéficié dimanche de l'abandon de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), victime d'une fracture de la clavicule droite, pour grimper à la deuxième place du classement général après sa victoire au plateau de Solaison (Haute-Savoie).

Si le Belge de 26 ans pointe déjà à cinq minutes du maillot jaune Tadej Pogacar, il compte 58 secondes d'avance sur le troisième, le Mexicain Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG).

Reconnu comme le meilleur spécialiste du contre-la-montre de sa génération, le coureur de l'équipe Red Bull-Bora-hansgrohe a l'occasion de creuser l'écart sur les autres prétendants au podium final sur ce chrono de 26,1 km en Haute-Savoie, entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains.

"Je vais encore essayer de gagner l'étape", a prévenu Remco Evenepoel, dimanche.

Le double champion olympique a déjà gagné un contre-la-montre sur chacune des deux dernières éditions du Tour de France. En Côte-d'Or il y a deux ans puis à Caen (Calvados) l'année dernière.

Même Tadej Pogacar le considère comme le favori de l'étape.

"Il a sa journée sur le contre-la-montre. Je pense que c'est un gros prétendant", a estimé dimanche le quadruple vainqueur du Tour.

Le parcours propose une ascension de 9,7 km à 4,3% de pente moyenne, la côte de Larringes.

"Il y a neuf kilomètres de montée, huit kilomètres de descente et neuf kilomètres de plat, donc c'est assez complet", selon Yannick Talabardon, responsable sportif de l'organisation, ajoutant qu'il n'y a "aucun intérêt à changer de vélo" pour l'ascension.

"La dernière partie, ce sont de grandes lignes droites dans Thonon-les-Bains."

Au lendemain de la deuxième journée de repos, le Tour entrera dans sa dernière semaine avant trois étapes de montagne très difficiles lors des quatre derniers jours.

Le contre-la-montre sera alors d'autant plus important pour les coureurs à la lutte pour le podium.

Remco Evenepoel a tout intérêt à en profiter, tout comme Paul Seixas (Decathlon CMA CGM). Le Français de 19 ans, quatrième du général à 25 secondes du podium, est plutôt à l'aise dans l'exercice.

(Reportage de Vincent Daheron à Évian-les-Bains, édité par Zhifan Liu)