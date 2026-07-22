 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FIFA versera 2,5 millions d’euros au PSG pour le Mondial
information fournie par So Foot 22/07/2026 à 00:27

La FIFA versera 2,5 millions d’euros au PSG pour le Mondial

La FIFA versera 2,5 millions d’euros au PSG pour le Mondial

Même quand ils ne jouent pas, ils gagnent. Alors que le PSG a déjà empoché 150 briques à la suite de sa victoire en Ligue des champions, la FIFA compte verser 2,5 patates de plus pour avoir mis à disposition ses internationaux pour la Coupe du monde 2026. Comme le rapporte la Deutsche Kreditbank, il s’agit du deuxième plus haut total derrière Manchester City (3,1 millions d’euros), et devant Arsenal (2,4 millions d’euros).

Pour faire les comptes, la FIFA dégaine son Club Benefits Programme : chaque joueur rapporte 4 300 euros par jour entre le 1 er juin et le 19 juillet 2026 , sur la base d’un dollar converti à 0,86 euro. Le pactole est ensuite réparti au prorata entre les clubs qui ont employé le joueur au cours des deux dernières saisons, le tout dans une enveloppe de 305,3 millions d’euros.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Parlement devrait approuver définitivement six textes mardi, dont plusieurs projets de lois emblématiques, dans une atmosphère de crise au sein de la majorité, après l'adoption chaotique dans la nuit du projet de loi d'urgence agricole ( AFP / Thomas SAMSON )
    Une moisson de textes adoptés définitivement au Parlement pour clore la session
    information fournie par AFP 22.07.2026 00:53 

    Une fin de session fructueuse pour le gouvernement, mais aussi plus tendue que jamais: le Parlement a approuvé définitivement six textes mardi, dont plusieurs projets de lois emblématiques, dans une atmosphère surchauffée à l'Assemblée, après l'adoption chaotique ... Lire la suite

  • Un ancien cadre du RC Lens signe au Neom SC
    Un ancien cadre du RC Lens signe au Neom SC
    information fournie par So Foot 21.07.2026 23:44 

    Sarr pique les yeux. L’ancien Lensois Malang Sarr s’est engagé librement du côté du Neom SC , comme annoncé par le club sur les réseaux sociaux. La durée de son contrat n’a pas été précisée. Ballotté de prêt en prêt durant son passage à Chelsea, sans jamais vraiment ... Lire la suite

  • Chelsea s’offre Morgan Rogers pour un montant record
    Chelsea s’offre Morgan Rogers pour un montant record
    information fournie par So Foot 21.07.2026 23:24 

    L’acheteur compulsif a encore frappé, et nul besoin des soldes. Après un Mondial des plus solides, Morgan Rogers rejoint les rangs de Chelsea . Le milieu offensif rallie les rangs de Xabi Alonso jusqu’en 2033 pour la modique somme de 117 millions de livres (137 ... Lire la suite

  • Presnel Kimpembe est sans contrat
    Presnel Kimpembe est sans contrat
    information fournie par So Foot 21.07.2026 23:02 

    Même un snap paraît plus long. Après une petite année à suer pour l’écusson du Qatar SC, Presnel Kimpembe se retrouve sans club . L’écurie qatarie a annoncé le départ du Titi parisien sur ses réseaux sociaux et à travers un communiqué des plus insipides : « Le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank