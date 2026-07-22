La FIFA versera 2,5 millions d’euros au PSG pour le Mondial

Même quand ils ne jouent pas, ils gagnent. Alors que le PSG a déjà empoché 150 briques à la suite de sa victoire en Ligue des champions, la FIFA compte verser 2,5 patates de plus pour avoir mis à disposition ses internationaux pour la Coupe du monde 2026. Comme le rapporte la Deutsche Kreditbank, il s’agit du deuxième plus haut total derrière Manchester City (3,1 millions d’euros), et devant Arsenal (2,4 millions d’euros).

Pour faire les comptes, la FIFA dégaine son Club Benefits Programme : chaque joueur rapporte 4 300 euros par jour entre le 1 er juin et le 19 juillet 2026 , sur la base d’un dollar converti à 0,86 euro. Le pactole est ensuite réparti au prorata entre les clubs qui ont employé le joueur au cours des deux dernières saisons, le tout dans une enveloppe de 305,3 millions d’euros.…

SW pour SOFOOT.com