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Cyclisme/Tour de France-Deuxième victoire consécutive pour Merlier, vainqueur de la 8e étape
information fournie par Reuters 11/07/2026 à 18:30

Tour de France

Tour de France

Tim Merlier a signé samedi ‌à Bergerac (Dordogne) une deuxième victoire consécutive sur le Tour de France en dominant de nouveau le sprint, ​sur la huitième étape.

Déjà vainqueur vendredi à Bordeaux (Gironde), le Belge a été surpuissant dans le final pour s'imposer devant l'Érythréen Biniam Girmay (NSN) et le Néerlandais Olav Kooij (Decathlon CMA CGM). C'est sa cinquième victoire ​sur le Tour de France.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) conserve son maillot jaune de leader du classement général.

À chaque étape ​promise aux sprinteurs, le nombre de coureurs échappés augmente ⁠depuis le début du Tour. Après le seul Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché) mercredi, accompagné vendredi du Tchèque ‌Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA), ils étaient trois samedi.

Jakub Otruba était encore de la partie, avec le Belge Liam Slock (Lotto-Intermarché) et le Français Thibault Guernalec, permettant à ​son équipe TotalEnergies de sortir de ‌l'anonymat dans lequel elle était plongée depuis le départ de la Grande ⁠boucle sept jours plus tôt.

Si l'aventure avait peu de chances d'aboutir tant les journées dédiées aux sprinteurs sont réduites, Liam Slock a bien cru à l'impossible malgré l'offensive étonnante de Jakub Otruba à ⁠41,5 km de l'arrivée.

En ‌partant dans la côte du Buisson-de-Cadouin (2,2 km à 5,6% de pente moyenne), le ⁠coureur de la formation Caja Rural-Seguros RGA a désorganisé l'échappée.

Thibault Guernalec n'a pas réussi à suivre ‌mais Liam Slock l'a contre-attaqué pour se poser en dernier rescapé.

Pourtant seul face ⁠à une meute lancée à ses trousses, le coureur de 25 ans, ⁠pour son premier Tour de ‌France, a longtemps tenu le peloton en respect, finalement repris juste avant la flamme rouge, à ​un peu plus d'un kilomètre de l'exploit.

"Je suis évidemment ‌déçu. Quand vous êtes si proche, vous voulez forcément gagner", a réagi Liam Slock.

Parfaitement emmené par Mathieu van der Poel, ​son poisson-pilote de luxe, Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) semblait filer vers son premier succès sur cette édition. Mais il a été un peu bloqué tandis que son compatriote Tim Merlier, pourtant parti ⁠de très loin, l'a remonté avec une facilité déconcertante.

"Dans le dernier kilomètre, c'était presque perdu pour moi. Dans le dernier virage, j'ai presque chuté", a expliqué Tim Merlier. "J'étais trop loin, je pensais que c'était fini. Mais je viens avec tellement de vitesse que je me suis dit : 'On va essayer d'aller jusqu'à l'arrivée.' C'était juste, parce que je ne pouvais plus pousser dans les 50 derniers mètres."

(Reportage ​de Vincent Daheron à Bergerac)

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