Cyclisme-Squiban, révélation de l'an passé, attendue pour son retour sur le Tour

par Vincent Daheron

Maeva Squiban sera particulièrement attendue sur les routes du Tour de France Femmes, dont le départ est donné samedi à Lausanne (Suisse), après avoir été la révélation de la dernière édition grâce à ses deux victoires d'étape consécutives.

Derrière la domination de Pauline Ferrand-Prévot, lauréate du classement général 2025 avec près de quatre minutes d'avance sur sa dauphine, Maeva Squiban avait été l'autre sensation française de la quatrième édition du Tour Femmes depuis sa renaissance en 2022.

"L'an dernier, sur le Tour, j'étais dans la forme de ma vie. Toutes les étoiles étaient alignées", se souvient la Bretonne de 24 ans lors d'un entretien à Reuters. "Sur le palmarès, j'aurai ces deux victoires à vie, et pourquoi pas une autre un jour."

La coureuse de l'équipe UAE Team L'Imad avait signé deux formidables victoires, coup sur coup et à chaque fois en solitaire. D'abord à Ambert (Puy-de-Dôme) sur la sixième étape après un raid de 32 km puis le lendemain à Chambéry (Savoie), partie seule à 20 km de l'arrivée.

Inconnue du grand public et peu surveillée au sein du peloton, elle avait fait irruption sur la grande scène, en profitant notamment de l'abandon de sa leader Elisa Longo Borghini, malade, avant la troisième étape.

"On me demande de temps en temps des photos dans la rue ou à l'aéroport", raconte-t-elle.

Victorieuse dès son premier jour de course cette saison, en Espagne, Maeva Squiban n'a plus levé les bras depuis. À son actif : une deuxième place au général du Tour de la communauté de Valence et une cinquième place sur une étape du Tour d'Espagne.

"Pour l'instant, je n'ai jamais retrouvé mes jambes de l'année dernière, j'espère les retrouver sur le Tour", dit-elle. "Dans l'ensemble, c'est une bonne saison. Souvent, le Tour peut sauver, ou pas, une saison."

La récente vice-championne de France du contre-la-montre prendra le départ de son quatrième Tour de France, mais avec un rôle bien différent de l'an passé.

"Je vais être beaucoup plus attendue cette année, mais, malheureusement, les années ne se ressemblent pas forcément. Je n'aurai pas le même rôle cette année, je devrai vraiment aider mon équipe", prévient-elle.

Pendant neuf jours, de Lausanne à Nice (Alpes-Maritimes), Maeva Squiban sera au soutien de l'Espagnole Paula Blasi, lauréate du dernier Tour d'Espagne en mai, et de l'Italienne Elisa Longo Borghini, deux fois sacrée sur le Tour d'Italie en 2024 et 2025.

Elle compte bien, pour autant, pouvoir saisir sa chance en cas d'échappée victorieuse.

"Tout le monde arrive en très grande forme, donc il faut vraiment être au-dessus pour pouvoir se démarquer", assure-t-elle, même si la Brestoise sait qu'elle est désormais épiée au sein du peloton.

"Je vois qu'on ne me laisse plus sortir (en échappées), donc je paie un peu ces deux victoires, mais c'est le jeu", observe-t-elle, un brin fataliste.

Viendra ensuite, peut-être, le temps de jouer sa carte au classement général dans les prochaines années. "Je pense que ça me plairait d'essayer un jour", prévoit-elle.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)