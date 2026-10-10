Cyclisme-Seixas remporte le Tour de Lombardie, son premier monument

(Actualisé avec détails, déclarations)

Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM) a remporté samedi le premier monument du cyclisme de sa jeune carrière en triomphant sur le Tour de Lombardie, dont il est devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire devant l'Espagnol Enric Mas (Movistar) et l'Italien Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Le Français de tout juste 20 ans succède au palmarès au Slovène Tadej Pogacar, quintuple vainqueur sortant et absent sur les bords du lac de Côme (Italie) après sa chute sur le dernier Tour d'Espagne.

Le quatrième du dernier Tour de France est le premier Tricolore à lever les bras sur un monument - les cinq courses d'un jour les plus prestigieuses - depuis Julian Alaphilippe en 2019 sur Milan-San Remo et le premier à s'imposer sur le Tour de Lombardie depuis Thibaut Pinot en 2018.

Paul Seixas devient également le plus jeune vainqueur d'un monument depuis 1944.

"C'est fou, c'est comme dans un rêve", a-t-il réagi, incrédule.

"Je ne réalise pas. Tout s'est déroulé parfaitement. J'avais des jambes incroyables et le sentiment qu'aujourd'hui était un grand jour. J'ai réussi à faire la différence au moment que j'avais choisi."

Paul Seixas a une nouvelle fois démontré qu'il était l'un des coureurs les plus talentueux du peloton malgré son jeune âge. Il s'est imposé samedi dès sa troisième participation à un monument, après sa septième place ici-même l'an passé et sa deuxième place de Liège-Bastogne-Liège, en avril, derrière l'ogre Tadej Pogacar.

En l'absence du double champion du monde, le coureur de l'équipe Decathlon-CMA CGM n'a pas loupé le coche. Il a accéléré dans l'ascension du Civiglio, à 19 km de l'arrivée.

Seuls le Britannique Tom Pidcock et Giulio Ciccone ont d'abord réussi à prendre sa roue, avant de craquer quelques centaines de mètres plus loin. Paul Seixas a ainsi filé vers la victoire en solitaire, résistant à ses poursuivants pendant les 18 derniers kilomètres.

Le vainqueur de La Flèche wallonne, en avril, a parfaitement rebondi après son immense déception des Mondiaux, où il avait terminé 15e deux semaines plus tôt malgré son statut de favori aux côtés de Remco Evenepoel ou d'Isaac del Toro. Le Belge et le Mexicain ont respectivement terminé quatrième et 28e samedi.

"Après le championnat, je suis passé à autre chose, je me suis entraîné dur pour arriver ici", a expliqué Paul Seixas. "C'est incroyable."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)