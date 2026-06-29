Cyclisme-Seixas partagera le leadership sur le Tour de France avec le sprinteur Kooij

L'équipe Decathlon CMA CGM a dévoilé lundi son effectif pour le Tour de France, qui débute samedi à Barcelone (Espagne), avec la présence annoncée du prodige Paul Seixas mais aussi du sprinteur néerlandais Olav Kooij.

La participation de ce dernier était incertaine en raison de son début de saison tardif à cause d'un virus. Il n'a repris la compétition que le mois dernier, signant deux victoires sur les Boucles de la Mayenne avant un autre succès ce mois-ci au Tour de Belgique.

En montagne, Paul Seixas, qui disputera à 19 ans son premier Tour de France, pourra notamment compter sur l'Américain Matthew Riccitello, cinquième du dernier Tour d'Espagne, ainsi que sur les Tricolores Nicolas Prodhomme et Aurélien Paret-Peintre.

Cees Bol intègre le collectif pour épauler son compatriote sprinteur Olav Kooij, qui prendra également le départ de la Grande boucle pour la première fois. Le Belge Tiesj Benoot et un troisième Néerlandais, Daan Hoole, complètent l'effectif.

"Nous avons construit un groupe très complet et uni, composé de coureurs avec des profils capables de répondre à nos objectifs", a déclaré Dominique Serieys, le directeur général de la formation française, dans un communiqué.

"Avec cette composition, l’équipe (...) visera le classement général et tentera de remporter au moins une victoire d’étape dès lors que l’opportunité se présentera."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)