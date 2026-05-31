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Cyclisme-Premier Giro pour Vingegaard qui rejoint le cercle fermé des vainqueurs des trois grands tours
information fournie par Reuters 31/05/2026 à 19:22

(Actualisé avec podium)

Le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) a remporté dimanche le Tour d'Italie dès sa première participation, devenant le huitième coureur de l'Histoire à remporter les trois grands tours après ses victoires sur le Tour de France 2022 et 2023, ainsi qu'au Tour d'Espagne en septembre dernier.

Le grimpeur de 29 ans a largement devancé l'Autrichien Felix Gall (Decathlon CMA CGM, + 5'22'') et l'Australien Jai Hindley (Red Bull-Bora-hansgrohe, +6'25''), vainqueur en 2022, tout en s'adjugeant cinq étapes depuis le départ donné en Bulgarie.

Il rejoint Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali et Christopher Froome dans le cercle fermé des vainqueurs des trois grands tours du calendrier.

Jonas Vingegaard a endossé le maillot rose de leader du classement général au soir de la 14e étape, pour ne plus le lâcher jusqu'à l'arrivée à Rome, dimanche.

Le Scandinave poursuit son début de saison parfait après ses victoires sur ses deux premières courses de la saison : Paris-Nice et le Tour de Catalogne, avec deux étapes à chaque fois.

Il va désormais se tourner vers son grand objectif de la saison, le Tour de France, où il retrouvera le double vainqueur sortant Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) et le jeune Tricolore Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).

Le départ sera donné le 4 juillet à Barcelone (Espagne).

Felix Gall, cinquième du Tour de France 2025, a été le poursuivant le plus proche de Jonas Vingegaard lors de chacune des étapes de montagne. L'Autrichien de 28 ans, membre de l'équipe française Decathlon CMA CGM, est monté sur le premier podium de sa carrière sur une course de trois semaines.

Jai Hindley a signé son troisième podium sur le Giro après sa victoire en 2022 et sa deuxième place en 2020.

Le Tour d'Italie a également été marqué par les trois victoires d'étape du Français Paul Magnier (Soudal-Quick Step). Le sprinteur isérois de 22 ans n'avait auparavant jamais levé les bras sur un grand tour.

Il a également remporté le maillot cyclamen, récompensant le vainqueur du classement par points.

(Rédigé par Vincent Daheron)

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