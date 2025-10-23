 Aller au contenu principal
Cyclisme-Le parcours du Tour de France 2026
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 12:25

PARIS, 23 octobre - Les organisateurs ont dévoilé jeudi le parcours du Tour de France 2026 :

4 juillet - Etape 1: Barcelone - Barcelone, contre-la-montre par équipe, 19 km

5 juillet - Etape 2: Tarragone - Barcelone, 182 km

6 juillet - Etape 3: Granollers - Les Angles, 196 km

7 juillet - Etape 4: Carcassonne - Foix, 182 km

8 juillet - Etape 5: Lannemezan - Pau, 158 km

9 juillet - Etape 6: Pau - Gavarnie-Gèdre, 186 km

10 juillet - Etape 7: Hagetmau - Bordeaux, 175 km

11 juillet - Etape 8: Périgueux - Bergerac, 182 km

12 juillet - Etape 9: Malemort - Ussel, 185 km

13 juillet - Jour de repos dans le Cantal

14 juillet - Etape 10: Aurillac - Le Lioran, 167 km

15 juillet - Etape 11: Vichy - Nevers, 161 km

16 juillet - Etape 12: Circuit Nevers Magny-Cours - Chalon-sur-Saône, 181 km

17 juillet - Etape 13: Dole - Belfort, 205 km

18 juillet - Etape 14: Mulhouse - Le Markstein, 155 km

19 juillet - Etape 15: Champagnole - Plateau de Solaison, 184 km

20 juillet - Jour de repos en Haute-Savoie

21 juillet - Etape 16: Évian-les-Bains - Thonon-les-Bains, contre-la-montre individuel, 26 km

22 juillet - Etape 17: Chambéry - Voiron, 175 km

23 juillet - Etape 18: Voiron - Orcières-Merlette, 185 km

24 juillet - Etape 19: Gap - Alpe d'Huez, 128 km

25 juillet - Etape 20: Le Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez, 171 km

26 juillet - Etape 21: Thoiry - Paris Champs-Elysées, 130 km

Total: 3.333 km

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)

Sport
