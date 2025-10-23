Cyclisme-Le parcours du Tour de France 2026

PARIS, 23 octobre - Les organisateurs ont dévoilé jeudi le parcours du Tour de France 2026 :
4 juillet - Etape 1: Barcelone - Barcelone, contre-la-montre par équipe, 19 km
5 juillet - Etape 2: Tarragone - Barcelone, 182 km
6 juillet - Etape 3: Granollers - Les Angles, 196 km
7 juillet - Etape 4: Carcassonne - Foix, 182 km
8 juillet - Etape 5: Lannemezan - Pau, 158 km
9 juillet - Etape 6: Pau - Gavarnie-Gèdre, 186 km
10 juillet - Etape 7: Hagetmau - Bordeaux, 175 km
11 juillet - Etape 8: Périgueux - Bergerac, 182 km
12 juillet - Etape 9: Malemort - Ussel, 185 km
13 juillet - Jour de repos dans le Cantal
14 juillet - Etape 10: Aurillac - Le Lioran, 167 km
15 juillet - Etape 11: Vichy - Nevers, 161 km
16 juillet - Etape 12: Circuit Nevers Magny-Cours - Chalon-sur-Saône, 181 km
17 juillet - Etape 13: Dole - Belfort, 205 km
18 juillet - Etape 14: Mulhouse - Le Markstein, 155 km
19 juillet - Etape 15: Champagnole - Plateau de Solaison, 184 km
20 juillet - Jour de repos en Haute-Savoie
21 juillet - Etape 16: Évian-les-Bains - Thonon-les-Bains, contre-la-montre individuel, 26 km
22 juillet - Etape 17: Chambéry - Voiron, 175 km
23 juillet - Etape 18: Voiron - Orcières-Merlette, 185 km
24 juillet - Etape 19: Gap - Alpe d'Huez, 128 km
25 juillet - Etape 20: Le Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez, 171 km
26 juillet - Etape 21: Thoiry - Paris Champs-Elysées, 130 km
Total: 3.333 km
(Reportage de Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)
