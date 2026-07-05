Cyclisme-Le Mexicain del Toro remporte la 2e étape du Tour de France devant Pogacar

Le Mexicain Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) a remporté dimanche la deuxième étape du Tour de France, longue de 168,5 km entre Tarragone et Barcelone, en devançant le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) et le Belge Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe).
Le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), quatrième de l'étape, conserve le maillot jaune de leader du classement général.
(Reportage de Vincent Daheron à Barcelone, édita par Benjamin Mallet)
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