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Cyclisme-Le Belge Tim Merlier remporte la 8e étape du Tour de France
information fournie par Reuters•11/07/2026 à 17:34
Tour de France
Le Belge Tim Merlier (Soudal-Quick Step) a remporté samedi la huitième étape du Tour de France, longue de 180,4 km en Dordogne entre Périgueux et Bergerac, devant l'Érythréen Biniam Girmay (NSN) et le Néerlandais Olav Kooij (Decathlon CMA CGM).
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