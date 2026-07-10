Cyclisme: Le Belge Tim Merlier remporte la 7e étape du Tour de France

Cyclisme - Tour de France - 7e étape - Hagetmau à Bordeaux - Hagetmau, France - 10 juillet 2026
Le Belge Tim Merlier (Soudal-Quick Step) a remporté vendredi la 7e étape du Tour de France, longue de 175,1 km entre Hagetmau (Landes) et Bordeaux (Gironde), devant le Norvégien Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) et l'Érythréen Biniam Girmay (NSN).
Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) conserve le maillot jaune de leader du classement général.
(Reportage de Vincent Daheron à Bordeaux)
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