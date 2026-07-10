information fournie par Reuters • 10/07/2026 à 17:24

Cyclisme: Le Belge Tim Merlier remporte la 7e étape du Tour de France

Cyclisme - Tour de France - 7e étape - Hagetmau à Bordeaux - Hagetmau, France - 10 juillet 2026

Le Belge Tim Merlier (Soudal-Quick ​Step) a remporté ​vendredi ⁠la 7e étape ‌du Tour de France, ​longue ‌de 175,1 ⁠km entre Hagetmau (Landes) et ⁠Bordeaux (Gironde), ‌devant le Norvégien ⁠Soren ‌Waerenskjold (Uno-X ⁠Mobility) et l'Érythréen ⁠Biniam ‌Girmay (NSN).

Le Slovène Tadej ​Pogacar (UAE ‌Team Emirates-XRG) conserve le ​maillot jaune ⁠de leader du classement général.

(Reportage de Vincent Daheron à ​Bordeaux)