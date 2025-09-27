 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Cyclisme-La Canadienne Vallieres sacrée championne du monde à la surprise générale
information fournie par Reuters 27/09/2025 à 18:07

(Actualisé avec déclarations de Ferrand-Prévot)

27 septembre - La Canadienne Magdeleine Vallieres a réalisé un immense exploit samedi à Kigali en étant sacrée championne du monde de la course en ligne devant la Néo-Zélandaise Niamh Fisher-Black et l'Espagnole Mavi Garcia alors que la Française Pauline Ferrand-Prévot, favorite au départ, a pris la 16e place.

La Québecoise de 24 ans, qui ne comptait qu'une seule victoire avant son succès samedi, devient la première cycliste canadienne à inscrire son nom au palmarès du championnat du monde.

"J'en rêve depuis longtemps. C'était un gros objectif pour moi cette année et je me suis bien préparée. C'était mon rêve de gagner, je crois que c'est la réalité maintenant. C'est fou", a-t-elle déclaré. "J'ai été dans les bons mouvements mais la chance était avec moi aujourd'hui, et les jambes aussi."

Magdeleine Vallieres s'est imposée dans la capitale rwandaise en lâchant ses dernières concurrentes dans la côte pavée de Kimihurura (1,3 km à 6,3% de pente moyenne), dont le sommet était placé à un peu d'un kilomètre de l'arrivée. Elle a finalement franchi la ligne avec 23 secondes d'avance sur Niamh Fisher-Black, médaillée d'argent, et 27 secondes sur Mavi Garcia, en bronze.

Malgré un collectif impressionnant et la présence dans ses rangs de Pauline Ferrand-Prévot, favorite dans la lancée de son Tour de France victorieux le mois dernier, l'équipe de France est passée à côté de sa course.

Première Tricolore au classement, Juliette Labous a passé la ligne en 13e position, à une minute et 39 secondes de la lauréate. Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde en 2014, s'est classée 16e, à une minute et 50 secondes de la Canadienne.

"J'attendais que Demi (Vollering) attaque, et elle que j'attaque. On a laissé partir un coup. C'est souvent le cas comme ça dans un championnat : une course plus tactique que physique", a réagi "PFP" au micro d'Eurosport. "Ceci dit, je n'étais sincèrement pas la plus forte. Je manquais de puissance sur les pavés. Je ne suis pas déçue pour moi-même, je le suis plus pour l'équipe qui m'a fait confiance aujourd'hui."

Sa coéquipière Juliette Labous, qui a beaucoup travaillé pour tenter d'aider sa leader, a reconnu "quelques petites erreurs".

"On était venues pour le titre, on peut vraiment être déçues. Les filles n'étaient pas forcément super bien dans l'équipe", a-t-elle dit sur France TV. "Quelques petits soucis de communication, de jugement sur les sensations. La vraie erreur qu'on a faite a été de laisser trop d'écart à l'échappée."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Elizabeth Pineau)

