Cyclisme-L'équipe Ma Petite Entreprise découvre le Tour avec son projet singulier

par Vincent Daheron

L'équipe tricolore Ma Petite Entreprise va découvrir samedi le Tour de France Femmes dès sa première année d'existence, portée par un projet de partenariats singulier dans le monde du cyclisme.

Contrairement à ses rivales du peloton, la formation fondée par Émeric Ducruet et Michaël Amand ne s'appuie pas sur un ou deux partenaires-titres mais sur une multitude de très petites entreprises (TPE) et de petites et moyennes entreprises (PME).

"On a un collectif d'à peu près 500 entreprises", précise le manager sportif Vincent Lavenu, séduit par ce projet "plein de bon sens" après avoir dirigé pendant plus de trente ans la structure AG2R La Mondiale (devenue Decathlon CMA CGM).

Chaque entreprise dispose de quatre paliers possibles d'engagement, de 750 euros à 15.000 euros par an, avec des avantages de plus en plus importants selon l'aide financière apportée. Une centaine de particuliers soutiennent également le projet, avec un palier à 120 euros par an et un autre à 360 euros.

Dans un milieu qui a récemment vu disparaître les équipes Arkéa-B&B Hotel, Saint-Michel Auber 93 (qui a décidé de se concentrer uniquement sur son équipe féminine) et peut-être TotalEnergies, en raison d'un non-renouvellement du sponsor principal, l'équipe Ma Petite Entreprise a l'avantage de ne pas dépendre d'un seul partenaire.

"Si vous en avez cinq, dix, 15 ou 20 qui s'en vont, ça ne remet pas en cause le modèle", assure Vincent Lavenu.

La structure présente cette saison un budget de 1,5 million d'euros.

"On fonctionne encore beaucoup sur le bénévolat et il donc extrêmement important qu'on puisse étoffer ce budget. On espère ne pas rester à 1,5 million d'euros parce qu'on sait que c'est difficile", reconnaît le dirigeant de 70 ans.

"On n'a pas assez de budget et il faudrait qu'on puisse monter à deux millions, deux millions et demi dès 2027. Le but, à horizon trois, quatre ans, est d'obtenir un budget de quatre à cinq millions, ce serait formidable, mais aujourd'hui on en est loin."

Ma Petite Entreprise espère profiter de la lumière médiatique du Tour de France Femmes, dont la cinquième édition depuis sa renaissance en 2022 débute samedi à Lausanne (Suisse). L'équipe a bénéficié en février d'une invitation délivrée par les organisateurs.

"Ça a été une bonne surprise, en sachant qu'on l'espérait. ASO (Amaury Sport Organisation) nous a fait confiance dès la première année", se félicite Vincent Lavenu. "Évidemment, ça doit nous permettre, je l'espère, de mettre encore un peu plus en lumière notre projet."

"Ce n'est pas une pression, c'est un objectif qui est ambitieux. Sans avoir des ambitions démesurées, je pense qu'on doit pouvoir tirer notre épingle du jeu. On peut faire de très bonnes places dans les étapes", estime Vincent Lavenu.

Pour sa première saison, l'équipe a décroché deux succès, dont le titre de championne de France du contre-la-montre de Célia Le Mouël. La Bretonne de 26 ans étrennera sa combinaison bleu-blanc-rouge lors du chronomètre individuel de la quatrième étape, 21 km en Côte d'Or entre Gevrey-Chambertin et Dijon.

"Nos qualités sportives ont été validées sur le terrain", poursuit le manager sportif.

Il lui faudra désormais tenter d'exister sur la plus grande course du calendrier.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)