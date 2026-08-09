Cyclisme-Demi Vollering remporte le Tour de France Femmes

(Actualisé avec détails et propos)

La Néerlandaise Demi Vollering a remporté dimanche à Nice (Alpes-Maritimes) le Tour de France Femmes 2026 à l'occasion de la neuvième et dernière étape qu'elle a également remportée en solitaire, maillot jaune sur le dos.

Dauphine de Pauline Ferrand-Prévot l'an dernier, la coureuse néerlandaise de la FDJ United-Suez remporte sa troisième victoire d'étape cette année sur la Grande Boucle et glane son deuxième Tour de France après son titre en 2023.

Favorite avant même le grand départ en Suisse, Demi Vollering a confirmé qu'elle vivait une année exceptionnelle qui l'a vue triompher sur le Giro, le Tour des Flandres, la Flèche wallonne ainsi que sur Liège-Bastogne-Liège.

"J'ai pensé à mon équipe, à Célia (Géry) qui a passé une très, très mauvaise nuit. J'ai pensé à tout le travail que l'on a fait, à toutes les personnes qui m'ont entourée, qui ont travaillé sur le vélo qu'ils ont conçu pour moi", a-t-elle déclaré à la fin de l'étape.

"Les personnes qui m'entourent sont incroyables. Ce n'est pas seulement le rêve de gagner en jaune et de gagner pour la seconde fois. Le rêve, c'est de vivre cette vie, d'être avec tous ces gens qui ont tant de passion", a-t-elle ajouté.

Demi Vollering s'est imposée dimanche sur la ligne d'arrivée avec 1'04" d'avance sur le groupe de coureuses où figuraient d'autres favorites.

Au classement général, Demi Vollering termine avec 1'18" d'avance sur Katarzyna Niewiadoma (Canyon//Sram) et 4'39" sur Elisa Longo Borghini (UAE Team L'IMAD).

L'ancienne porteuse du maillot jaune, Marlen Reusser (Movistar), troisième au départ de l'étape, a chuté dans une descente, perdant tout espoir d'accrocher une place sur le podium.

UN DUEL VOLLERING-NIEWIADOMA

Le profil de l’étape finale, un circuit de 99 km seulement dans l’arrière pays niçois avec quatre ascensions du col d’Eze au programme et un passage par le chemin du Vinaigrier lors de la dernière montée, promettait une journée nerveuse.

C'est dans cette dernière ascension que Demi Vollering s'est envolée, alors qu'elle était isolée avec Katarzyna Niewiadoma, sa dauphine au classement général qu’elle devançait de huit petites secondes au départ de l’étape.

A moins de 600 mètres de l'arrivée, dressée sur ses pédales,

la maillot jaune a pris plusieurs longueurs d’avance, Katarzyna Niewiadoma tentant de s’accrocher avant de se résoudre à laisser filer la Néerlandaise vers la victoire finale.

Au sommet, à 15 km de l’arrivée, cette dernière comptait 18 secondes d’avance sur la Polonaise avant d’entamer une descente rapide et technique.

Excellente rouleuse, Demi Vollering n’a cessé de creuser l’écart dans les derniers kilomètres.

Avec plus d’une minute d’avance à trois kilomètres de la ligne, la championne d’Europe a compris qu’elle avait course gagnée et a pris le temps de savourer, sourire aux lèvres, à l’approche de la Promenade des Anglais.

Demi Vollering prend une revanche sur Katarzyna Niewiadoma, qui l'avait devancée pour quatre secondes seulement sur le podium final du Tour de France Femmes 2024.

Les deux femmes, présentes aux trois premières places de chaque édition depuis la nouvelle formule de la course, confirment qu'elles sont les coureuses les plus régulières du peloton.

Au départ de l'étape, les deux premières du classement général ont été vues en grande discussion au sein du peloton, suite aux accusations de la Polonaise qui affirmait avoir été poussée la veille dans les barrières par Célia Géry, la coéquipière de Demi Vollering chez FDJ United-Suez.

La Néerlandaise a déclaré avoir à coeur de s'imposer en solitaire dimanche pour balayer ces accusations.

"Je voulais indiquer clairement qu'hier, on n'a pas gagné à cause d'un fait de course, absolument pas. Je voulais indiquer clairement qu'on est une équipe qui gagne bien. On a gagné un magnifique Tour de France, avec humilité et de manière correcte".

DOMINATION NÉERLANDAISE

Grande nation de cyclisme, les Pays-Bas ont fait une razzia aux classements distinctifs, Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) terminant avec le maillot à pois sur les épaules et Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) avec celui de meilleure sprinteuse.

L'Allemande Antonia Niedermaier (Canyon//Sram) a dominé le classement de la meilleure jeune, tandis qu'UAE L’Imad a remporté le classement général par équipes. Deuxième du classement général, Katarzyna Niewiadoma a été désignée super-combative du Tour.

Avec le triomphe de Demi Vollering, FDJ United-Suez remporte la première victoire d'une équipe française sur le Tour de France Femmes.

Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly), qui termine sixième, est la première Française au classement général après l'abandon samedi de la tenante du titre, Pauline Ferrand-Prévot, jamais dans le coup pour la victoire finale.

(Reportage Zhifan Liu, édité par Elizabeth Pineau)