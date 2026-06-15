Cucurella va devoir dire adieu à ses bouclettes
Le grand remaniement du Real ! Après deux saisons ratées, les Merengues entendent bien revenir sur le devant de la scène espagnole et européenne. Alors que le club madrilène a récemment annoncé l’arrivée de José Mourinho sur le banc, le latéral gauche Marc Cucurella est officiellement le premier joueur à rejoindre los Blancos pour les six prochaines saisons, jusqu’en 2030, contre la modique somme de 55 millions d’euros . Une arrivée qui pourrait en appeler d’autres puisque Ibrahima Konaté, Bernardo Silva et Denzel Dumfries sont également attendus dans la capitale espagnole.
👋 Bienvenue, @Cucurella3 ! 👋 pic.twitter.com/LPVTJrdKTs…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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