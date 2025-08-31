Crystal Palace s’amuse sur la pelouse d’Aston Villa
Crystal Palace joue la coupe d’Europe et se comporte comme tel !
Dans un duel entre deux formations ambitieuses et qui disputeront toutes les deux une coupe d’Europe la saison prochaine , Crystal Palace s’est imposé sans sourciller sur la pelouse de Villa Park et signe sa première victoire après deux nuls face à Nottingham et Chelsea (3-0) . Avec ces trois points, les Eagles sont huitièmes, quand Aston Villa est dix-neuvième et attend toujours de s’imposer pour la première fois de la saison.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
